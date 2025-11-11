Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶傑 - 紐約新市長 | 油尖多士

陶傑
2025-11-11 02:00 HKT
　　紐約民主黨候選人，90後的曼達尼果然勝出，成為紐約史上第一個穆斯林市長。

　　曼達尼自稱「民主社會主義者」，主張公車免費、幼兒託育免費、凍結房租、對富人和大企業增稅：年收入超過百萬美元者所得稅增加2%，企業營業稅從7.25%提高至11.5%，投入700億美元興建公共住宅等等。

　　曼達尼得票100多萬，足以反映出今日紐約人的生存狀況。房屋供應短缺，租金昂貴，皇后區的一房公寓，也須月租3000美元；物價節節高升，公共交通既貴且廢，環境骯髒；年輕人在紐約打拼，平均首置年齡已由10多年前的29歲攀升至今日的38歲。

　　曼達尼的政綱只有一條最可行，就是加稅。但加稅之後是否真的能落實到紐約的窮人，或者剛剛起步的年輕人？稍有現實經驗的人都不會輕易相信。

　　因為紐約，甚至整個美國的金融大權早已被壟斷，普通人欲積累財富幾乎不可能。紐約房價高昂，不僅僅是建屋供應問題，還有年年高昂的房產稅，多年累計下來的稅金亦足夠再購置房產。明智之舉當然是寧租不買，然而又惡性循環，推高租金。

　　普通人為房屋、學費、醫療揹負保險，再加上水電煤交通各種生活成本居高不下，存錢難如登天；而政府永不停息地收稅，加稅，依然入不敷支，須過度舉債，但今日紐約人生活艱難，顯然不是缺錢的問題。

　　曼達尼勝出，對特朗普而言當然是壞消息，中期選舉將非常不樂觀。特朗普與曼達尼的支持者，其實在社會階層上互有交疊，雖然紐約的選民投票給曼達尼很大程度上是出於對特朗普的厭惡。

　　有趣的是，曼達尼在慶功宴上，向到場的所有人派啤酒，每人收費13美元。

陶傑

