辛正兒 - 劍擊運動征程 北都築夢未來 | 社論

頭條社論
頭條社論
2025-11-03 02:00 HKT
　　香港劍擊運動員在國際大賽上屢創佳績，張家朗與江旻憓等名將在奧運、世錦賽等國際舞台奪金稱冠，展現香港劍擊的雄厚實力。然而，這股銳不可當的氣勢背後，正面臨訓練場地不足、設施陳舊的困境。政府兩年前提出興建專屬劍擊體育館，初步敲定選址在北部都會區，並以短期措施改裝體院空間應急。我們認為，劍擊館的規劃必須提速落實，並以更高視野打造成為推動體育產業與區域發展的里程碑。

　　香港劍擊運動員憑藉堅毅鬥志與專業訓練，屢次為港爭光，其成就已證明劍擊是本地體育的優勢項目。然而，現有訓練場地不敷應用，例如土瓜灣體育館改建計劃並不適合，反映臨時選址的局限。政府應借鑑香港單車館的成功先例—其不僅培育出李慧詩等世界級選手，更成為普及單車運動的基地。劍擊館的興建刻不容緩，需以長遠規劃匹配項目的戰略價值，從資源投入、人才培訓到設施升級，全面鞏固香港劍擊的國際競爭力。

　　劍擊館不應僅止於訓練場地，更應成為運動科學與科技研發的重鎮。建議引入本地大學的運動醫學、數據分析及器材設計學者，與運動員協作開展研究。例如，透過生物力學分析優化動作效率，或利用虛擬實境技術模擬賽事情境，提升訓練成效。此舉不僅能強化運動員表現，還可推動相關科技應用與產業化，吸引企業投資，打造劍擊運動的完整生態鏈。

　　政府將劍擊館初步定於北部都會區，具深遠意義。北部都會區作為香港未來土地供應與經濟增長的重心，除發展創科與住宅外，文體旅設施亦是平衡社區發展的關鍵一環。劍擊館進駐後，可結合周邊文化景點與旅遊資源，舉辦國際賽事、培訓課程及體驗活動，吸引市民與遊客參與，促進區域活力與經濟效益，實現「以體育帶動發展」的目標。

　　文化體育及旅遊局局長羅淑佩表明將爭取任內通過撥款，我們支持政府全速推進規劃與建設，並爭取立法會跨黨派支持，簡化審批程序。同時，鼓勵私營機構透過贊助、技術合作或社會企業模式參與，減輕公共財政壓力，並擴大項目的社會影響力。

　　總括而言，劍擊館的興建是香港體育發展的關鍵投資，既能回應運動員的逼切需求，亦能推動產業創新與區域融合。我們期待政府把握時機，讓這座場館成為香港體育的新標竿，助劍擊運動再創高峰！

