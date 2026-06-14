奇案解密︱英國丁家四口遭51刀滅門 兇手杜安翔逃亡摩洛哥一年落網

英國威廉王子於2011年4月29日，迎娶凱特王妃，成為當年的國際盛事。同日，英國北安普敦的丁繼峰家中，卻被其舊中藥店拍檔杜安翔闖入，展開屠殺，最終丁氏夫婦及兩女兒，總共中了51刀被滅門。杜安翔潛逃1年後，在摩洛哥落網，判處終身監禁。不過，這宗駭人聽聞的連環兇殺案，網民留言卻往往是「不要把人逼上絕路」。

中國移民合作開中藥店

46歲的丁繼峰一家4口被滅門，成為當年震動英國以至全球華人圈的新聞。丁繼峰與妻子崔鴿（47歲）由浙江杭州移民英國，丁在曼徹斯特城市大學（Manchester Metropolitan University）任高級講師，崔則任翻譯或中文教師。二人育有兩名女兒丁欣（Xing，18歲）和丁歡（Alice，12歲）。

作案時52歲的杜安翔也是中國移民，原在內地任醫生的他，到了英國後在考文垂（Coventry）經營中醫藥店。杜安翔1998年底，因妻子陳燦而結織丁家，之後多次探訪丁家提出合作開中藥店，並解決杜的簽證問題。

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杜丁兩家合作兩年後即因利益問題拆夥，杜安翔將丁家告上法庭追討損失。2007年11月及2008年5月，法庭分別判杜勝訴，丁家要共賠6萬英磅。

丁家轉移資產逃避賠償

不過，在判決生效前，丁家已將資產轉移，變成無資產可賠。丁氏夫婦在第二次判決前，已把北安普敦Pioneer Close的住宅以21萬磅售予友人保羅·德萊尼，較市值低達7萬磅，且丁家繼續居於大宅中。

杜安翔於是起訴保羅·德萊尼，2010年5月獲法庭判處勝訴，指上述房屋買賣合約無效。至此，杜丁兩家的法律訴訟已耗了6年。

丁家及保羅·德萊尼卻未肯罷手，聘用強大律師團上訴，最終得值。杜安翔非但未能取得6萬英磅賠償，還要承擔對方8.8萬英磅律師費。

2011年年初，杜安翔有樣學樣把名下房產賣出及把中藥鋪轉到兒子名下，卻遭保羅·德萊尼早一步申請凍結令，致杜安翔所有資產均被凍結。



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杜安翔終於情緒崩潰，在2011年4月29日，他從考文垂的家中乘坐火車到伯明翰的中藥鋪，留了一張字條給太太陳燦，上面寫著「everyone has to say farewell one day（總有一天所有人也要告別）」，便取了一把菜刀，前往丁繼峰家。

杜安翔闖入丁家後，首先擊殺丁繼峰，在其身上共刺了23刀將其殺死。聞聲趕來的崔鴿，則被杜安翔捅了13刀死亡。

殺了丁氏夫婦後，杜安翔仍未收手，轉到樓上將當時18歲大女兒丁星與12歲細女丁歡，分別捅了11刀及4刀滅口。

網民：人不能算的太盡

瘋狂殺戮後，杜安翔原想再找保羅·德萊尼復仇，但對方碰巧不在家而逃過一劫。之後，杜安翔輾轉逃亡，直至1年後才於摩洛哥被捕。

最終，英國法庭判杜安翔謀殺罪名成立，判處終身監禁，且最少要服刑40年。



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內地許多網民就這宗慘劇留言，「判了還想法逃避賠償，更是倒打一耙」、「非要把別人的東西據為己有！雖有高學歷，但基本的做人道理都不懂！」、「把人逼成這樣! 人性不要太貪婪!」、「人不能算的太盡了......可憐孩子了」、「只能說是咎由自取，把孩子們給害了」、「硬是把好人逼成殺人犯」。