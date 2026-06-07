奇案解密︱嫁台灣福建女肢解姊弟戀男友 稱墮胎「被分手」扮慘圖掩謀財害命真相

2014年4月，一宗「蛇蠍女分屍案」震撼台灣。當年46歲的離婚大陸配偶黃靖雯，迷暈殺害比她小11歲的男友藍坤俞，放血分屍再帶到郊外焚燒。黃女在案發後一度偽裝成「受害苦情女」，庭審卻揭發真相是經過縝密規劃的謀財害命。

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兇手黃靖雯。 中時資料圖

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黃靖雯出身於推拿世家，與死者藍坤俞同居多年，對外宣稱如膠似漆，但原來背後隱藏了深刻的財務瓜葛。她借錢給男友的公司，並擔任公司連帶保證人，不滿未獲分紅，加上懷孕後死胎等問題，兩人長期有口角與肢體衝突。

調查指出，殺人導火線是黃女不滿男友要求分得賣屋款項。據悉房子由黃女付首期，然後由死者每月供款，2人鬧分手協議賣房子，藍坤俞認為他有份出錢，必須分一份。這使黃女決定行凶，似乎想殺人後交屋，拿到尾款30萬台幣後逃跑回大陸。

死者藍坤俞。 中時資料圖

黃女在醫院領得安眠藥後，在男友車上裝GPS掌握行蹤。4月27日凌晨，趁男友洗澡時將10顆安眠藥磨成的粉末摻入紅茶，隨後讓男友喝下。藍男昏睡後，黃女以毛巾蓋脖子，拿菜刀狂砍。

為了不留下血跡，她在床邊放置膠盆接血，隨後再將屍體拖進浴室放血，憑藉專業的推拿知識，將屍體大卸七塊，最後裝入幾個大膠袋帶到郊區焚燒、掩埋。為了掩人耳目，她案發後還若無其事地前往男友父母家，甚至報案協尋失蹤的男友。

涉案兇刀。 中時資料圖

然而，監控錄像拍攝到黃女在案發後，多次搬運沉重袋子下樓的畫面，且她對手上分屍時留下的割傷無法自圓其說。在檢警強力訊問下，黃女終於坦承犯行，帶警方挖出已焦黑殘缺的屍塊。

在審理期間，黃女展現了極高的心理素質。她一邊辯稱自己是因「邪靈纏身」且為了「自我防衛」才臨時起意殺人；一邊則在看守所內抄寫經文、連寫5封自白書向法官懺悔，甚至在庭上下跪道歉。最終法院接納她的精神鑑定報告，同意其犯案時有「適應障礙」但未達精神喪失，法官認為她深具悔意、「有教化可能」，因此未判終身監禁，經歷多次審訊以無期徒刑定讞。

黃靖雯落網後，向警方供出棄屍地點。 中時資料圖

然而，她逃過死刑仍不滿，持續透過各種司法途徑試圖「翻案」。2024年，黃女聲稱案件中三分之二的證據都是「捏造」的，並抱怨自己當年「不懂法律」才認罪、犯案時辨識能力極低等理由，要求法庭減刑甚至當庭釋放。由於缺乏新證據，遭台中高分院駁回。

諷刺的是，黃女因法律知識不足，在收到駁回裁定後未依法定的10天抗告期限，遲了4天才提出抗告，因此喪失抗告權。