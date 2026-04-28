特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公

天津有網約車司機兩年前因制止頑皮失控小童，不要破壞車內設施，遭野蠻阿婆狂罵弄哭「金孫」，抵達目的地後更「攬炒」拒不落車，讓收她¥8車資的司機不能再接單。遭無理取鬧的司機滿腔不憤，兩年來將事發經過的車Cam片，重覆發布最少835次，被網民封他為「特級怨種」。

制止毀壞車Cam惹禍

天津網約車司機馬濤，2024年10月接了一宗車資¥8的短途訂單，乘客是一名女長者及其數歲大的男孩。

男童上車後便不斷吵鬧和周身郁，阿婆則不停哄孫子但無效，馬濤當時已臉露不滿，直至從倒後鏡發現男童企圖伸手拉址車頂的照明燈和車Cam，於是轉身輕言制止「別亂動我東西啊。」

馬濤的制止，瞬間點燃阿婆，當場對著司機破口大罵，指責馬濤弄哭他的孫子，囂張的指「不就是弄壞點東西，賠你就是了」，又指輪不到司機說她的孫子不是。



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當疑是男童的母親，在目的地抱走孩子後，阿婆仍拒絕離開，只著對方先帶走男童，自己繼續留在車上狂罵司機，明言要妨礙他接其他訂單，讓馬濤做不了生意。馬濤則一臉「生無可戀」全程忍讓。

事後從馬濤回覆網民的留言可知，該名野蠻阿婆在派出所接受調解時，仍然不依不饒，連警察也罵了。

傳遭封殺不能再駕網約車

馬濤由於因這次無理投訴，遭平台封殺，令他不能再靠駕網約車搵食，兩年來一直未能走出陰影，每天最少一次把事發經過影片發上網，至今累計最少835次，希望為自己取回公道。



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事件引起網民熱烈反應，「當你發現孩子沒禮貌、不懂規矩時，孩子往往是整個家裡問題最輕的那一個」、「可惜兩年了，乘客資訊還沒被找到」、「放誰身上誰都得氣死」、「可氣的是平台把大哥的號給封了」、「八塊錢被人罵了一路」、「這也是我見過最執著的人，每天發（同一條影片)」。

也有網民勸馬濤要學懂放下，儘快走出這次不平遭遇，回歸正常生活，不要繼續做「特級怨種」。