他只是孩子︱江蘇2熊孩監生燒死西摩犬 家長盲撐「不就是一條狗」惹怒全網

即時中國
更新時間：12:41 2026-02-03 HKT
發佈時間：12:41 2026-02-03 HKT

內地再發生恐怖虐殺動物事件。江蘇有2名頑童玩火，將鄰居一隻在籠中的西摩犬（內地稱薩摩耶）  點燃，西摩犬無法逃生，哀嚎慘叫3分鐘死亡。事後，頑童家長堅拒道歉，稱「不就是一條狗嗎」，只肯賠償6000元人民幣，事件在網絡引發公憤。

要求道歉被指上綱上線

西摩犬小旺主人、江蘇連雲港東海縣中央花園的姜女士，在愛犬被活活燒死後，將事發的閉路電視影片公開。影片顯示，2月1日，屋苑內2名分別穿黑及白外套的男童，向姜女士放在屋苑內的狗籠投擲已點燃的煙花，籠內一隻西摩犬被困，遭煙花燒著，不斷哀嚎，慘叫長達3分鐘。


相關新聞：湖南冷血老師當眾踩死肥貓 知情人：其孩子逗貓被咬

白衣男童見闖禍後，曾試圖淋水救火但失敗。但黑衣男童卻曾兩度點火。

姜女士發現小旺被燒，衝到籠子時火勢已失控，火焰不斷竄出，無法走近救出飼養7年的西摩犬，最終整個狗籠被燒塌，狗狗已在角落被燒焦死亡。

姜女士憤怒表示，事發後點火的黑衣男童的家長極其傲慢，毫無悔意，警方在調解時還揚言「孩子只是不懂事，惡作劇而已，可以賠償6000元，又或者再賠一隻薩摩耶，差不多了｣。

相關新聞：虐貓疑雲｜江蘇男半月領養近30隻貓 今僅剩2隻當中1隻癱瘓

姜女士要求對方就事件在業主群公開道歉，對方卻表示「不就是一條狗嗎，至於上綱上綫嗎，別影響我們名聲｣。

事件在網上發酵後，白衣男童的家長曾在3日凌晨拍片道歉，承認教育孩子失職，但影片在短時間內被下架。

姜女士表示，男童家長的態度惡劣，拒絕調解事件和接受賠償。

西摩犬被頑童放火活活燒死的影片公開後，網民一致力斥2童殘忍，家長要負上最大責任，「熊孩子對生命沒有敬畏」、「這不僅是虐殺動物，更是一起故意縱火」、「有些壞人不分年齡，這樣長大還得了？」、「什麼狗屁聲明 根本就不是不慎點燃 是蓄意」、「這行為明顯是虐殺」、「今天敢燒死狗，明天就敢縱火燒死人」。

 

 
 

