虐貓疑雲｜江蘇男半月領養近30隻貓 今僅剩2隻當中1隻癱瘓

即時中國
更新時間：13:00 2025-11-25 HKT
發佈時間：13:00 2025-11-25 HKT

江蘇一名男子在半個月之內領養20多隻貓，被發現目前其家中僅剩兩隻，一隻已經癱瘓。他被懷疑虐待動物，而關注團體介入令其簽下保證書以後不會再領養貓隻。

聲稱貓已被放生或逃跑

昨天（24日）江蘇南通市的愛貓人士吳先生向內媒記者揭露，事主吉先生上周五（21日）從他朋友處領養了一隻橘貓，周日（23日）又跟另外一位朋友稱自己想領養藍白貓（英國短毛貓），表示家裡只有一隻狸花貓。吳先生覺得不對勁，並跟朋友一起將吉先生約了出來，經同意後進家發現一隻已經癱瘓的狸花貓，不見橘貓的身影。吳先生從狸花貓之前所處的寵物店處得知，牠身體一直都很健康。

相關新聞：萬聖節｜西班牙小鎮禁領養黑貓  防被用於邪惡儀式

懷疑虐貓的吉先生。共富財經
貓被放在櫃子裡。共富財經
貓被放在櫃子裡。共富財經

根據吉先生的手機通訊記錄顯示，他在半個月內領養了近30隻貓，但除了家裡發現的兩隻，其他已經不知所蹤。吉先生稱貓隻要麼被他放生，要麼自己跑掉。吳先生懷疑他有虐貓的行為，故報警並將狸花貓送往醫院救治。

吳先生也提供吉先生手寫的保證書，他保證自己從2025年11月23日起不再領養貓，並承諾將狸花貓交由吳先生照顧。吳先生說因為沒有相關法律，所以保證書並沒有什麼用，還是要提醒寵物店和貓主須謹慎審核領養人，以免悲劇發生。

