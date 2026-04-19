奇案解密︱ 悍匪周向陽綁架搶劫67宗殺22人 邊境遇圍剿中六槍命喪中越界河

香港犯下多宗世紀綁架案的張子強，竟然影嚮河南出現一個喪心病狂的武裝綁架集團。河南第一悍匪周向陽，據說視張子強為偶像，組織多名犯罪分子，在越南、緬甸購置步槍、手榴彈等重火力，瘋狂犯下67宗搶劫、綁票、殺人罪，殺害22人，四次與警方交火。

販賣手槍手榴彈僅判緩刑

河南省周口店的周向陽，被公安擊斃時34歲。他1995年因販賣手槍、手榴彈和軍用子彈在河南漯河車站被捕，被判囚3年緩刑4年。

緩刑期間，周向陽仍繼續犯案，聯同10多名犯罪分子，在河南、雲南5省犯下搶劫、殺人、綁架、販賣槍械等罪案15宗，遭公安部列為督捕重大案犯。

模仿張子強綁架「富人」

1998年，張子強落網，刺激起一向視張為偶像的周向陽模仿，專向富戶落手綁架勒索。



相關新聞：奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人-無牌經營十米窄道成催命符 | 星島頭條

此後，周向陽的犯罪組織不斷犯下逾10宗綁架，前後取得數十萬元贖款。

2000年12月15日，周向陽綁架周口市西華縣一名徐老闆的兒子，索要50萬肉金。到交付贖款時，周向陽等拒向埋伏的民警投降，反而以衝鋒槍、手槍開火。

不知匪徒具有重火力的民警，被打個措手不及，只能在周向陽嘲笑下，眼白白看著他們逃去。

在河南警方全力搜捕下，周向陽等逃到江蘇徐州，周向陽又在當地綁架了1名9歲男童，勒索30萬，周後來懷疑對方父母已報警，於是將男童撕票，再用沿途殺害司機搶車方法，不斷流竄作案。

當發現自己未被警方追蹤到後，周向陽與同夥，在2002年1月9日於安徽亳州綁架2名女童，雙方協商後拿出15萬贖金。



相關新聞：驗血沙尋兇手︱山東女離奇遭埋屍地盤 公安25年未放棄終破案

之後，周向陽一路逃向雲南，打算再補給武器，但同伴卻在途中接連落網，並洩漏周向陽的行蹤。2002年1月30日，雲南河口縣2民警，在大街上遇到周向陽，盤問時周駕電單車逃走。

周向陽被警方追至檳榔寨，雙方爆發激烈槍戰，周腿部中一槍，逃入橡膠林。警方大規模搜山仍未能將其捉獲。

周向陽遭警方動員圊捕下被射殺於中越眾河。示意圖

周向陽的武裝犯罪集團犯下多宗綁架勒索案。

周向陽遭警方動員圊捕下被射殺。示意圖

香港賊王張子強是周向陽偶像。

中越邊境河上遭擊斃

至2月1日，山腰車站有員工舉報，指早上發現可疑人物，一拐一拐沿鐵路往螞蝗堡車站方向走去。警方調查後確認疑人即是周向陽，立即動員追截。

同日10時35分，搜捕組在鐵道線上發現周向陽，警匪再度駁火，周逃到南溪河邊，爬上一個竹筏，企圖逃逃到對岸越南，但被民警密集火力擊中，死於南溪河中。



相關新聞：奇案解密︱《我們不是什麼》原型武漢巴士大爆炸 同性戀人厭世自盡全車陪葬

事後警方撈起周向陽屍體，發現他被擊出6個彈洞，身上搜出30多發子彈、1枚手榴彈及現金約1萬，拒捕時使用的手槍也從河裡打撈上來。

警方調查指，周向陽及其同夥，自1996年以來，在雲南購買56式步槍1支、54式手槍5支、自制槍7支、手榴彈7枚等軍火作案，前後在河南、安徽、山東、江蘇、河北等地，持槍搶劫、殺人、綁架，作案67宗，殺害最少22人，不法所得逾200萬。