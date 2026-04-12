奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？

2008年9月20日，一個尋常的星期六夜晚，深圳龍崗區龍東村的「舞王俱樂部」內音樂震耳、人聲鼎沸。近千名年輕人在此尋歡作樂，誰也沒料到，一場突如其來的沖天大火，會將這個「娛樂天堂」瞬間變為人間煉獄，最終奪走44條人命，其中包括5名香港人，並造成近90人受傷。這宗慘劇不僅僅是意外，因為當中涉及無牌經營、監管缺失、官商勾結等人為因素，是人禍引發的災難。

舞台煙火釀災觀眾誤為特效

事發當晚約11時，俱樂部三樓的舞台正上演一齣「警察抓賊」的趣劇。一名演員手持道具槍朝天花板發射煙火，火花點燃了天花板上易燃的吸音海綿。起初，台下觀眾以為是表演特效，甚至為逼真的效果拍手叫好。台上演員及工作人員意識到出事，卻未有第一時間疏散人群，反而試圖用滅火筒自行撲救，惟滅火筒早已過期失效。

短短數分鐘，火勢在大廳迅速蔓延，廉價而易燃的裝修物料，包括牆身及天花板的大量隔音發泡膠，成為了「催命符」。這些物料燃燒時產生大量有毒濃煙，加上全場突然斷電，陷入一片漆黑，恐慌情緒徹底引爆。

窗戶密封唯一窄路擠死人

「真的着火了！」意識到危險的數百人，本能地湧向唯一的出口。然而，通往三樓出口的是一條僅約十米長的狹窄通道。在求生的本能驅使下，人疊人、人踩人，通道瞬間被堵塞，呼救聲、哭喊聲此起彼落。混亂中，無數鞋履、個人物品散落一地，見證著當時的絕望。

更致命的是，俱樂部為求隔音，竟將大部分窗戶用隔音板及發泡膠完全封死，斷絕了另一條逃生路線。消防員到場後，需破窗並架起雲梯，才能從窗口救出部分被困者。大部分遇難者並非被燒死，而是因吸入有毒氣體窒息，倒在離出口僅咫尺之遙的路上。

無牌經營一年 官員前夫作「保護傘」

調查揭露，「舞王俱樂部」自2007年9月開業，一直屬於無營業執照、無文化經營許可證、無消防驗收合格證的「三無」場所，非法經營長達一年零十二天。期間，因噪音及安全問題，附近居民投訴不斷，消防部門亦曾發出整改令，但俱樂部負責人王靜均置若罔聞。

王靜之所以如此有恃無恐，全因其前夫、時任深圳海關緝私警的張偉充當「保護傘」。張偉利用其曾於龍崗公安分局任職的人脈關係，多次為俱樂部「擺平」各部門的檢查。這張由公職人員編織的保護網，令「舞王」得以在法規之外猖狂經營，直至慘劇發生。

事後，王靜與張偉等人更試圖銷毀及藏匿公司會計憑證，企圖掩蓋罪證，但最終難逃法網。

60官員被追責 揭發2億貪腐案

這場大火燒出了人命，也燒出了內地官場的嚴重貪腐問題。國務院成立專案組徹查，最終有60名公職人員因失職、瀆職被追究責任，包括給予深圳副市長、公安局長李銘和龍崗區區長張備等黨紀、政紀處分。

其中，時任龍崗區公安分局副局長陳旭明，更被揭發家中藏有千萬現金，個人資產高達2億元人民幣，其官職亦是花費2000萬元買來，被判有期徒刑11年，另有多名官員因玩忽職守罪、受賄罪等罪名被判刑。

俱樂部經營者王靜與前夫張偉，最終因重大責任事故罪、非法經營罪等，分別被判處有期徒刑14年6個月，並沒收450萬及250萬個人財產。其他涉案人士亦被判處不同刑期。

火災發生後，深圳隨即展開「全市安全隱患百日大排查、大整治行動」。市委、市政府不僅針對此次特大事故進行徹查、整治，還針對幹部隊伍的思想作風和工作作風展開專項整治。

5港遇難者家屬獲賠逾百萬

而五名18至40歲的香港死者（分別是蔡偉達、廖本源、盧家亮、梁振賢及盧志華），事發時部分人與朋友在舞王俱樂部為蔡偉達慶祝18歲生辰。事後當地政府官員與家屬達成賠償協定，雙方拒絕透露金額，不過接近官方消息稱，每名香港死者的賠償額超過一百萬元人民幣。