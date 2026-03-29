驗血沙尋兇手︱山東女離奇遭埋屍地盤 公安25年未放棄終破案

山東東營市25年前發生一宗離奇凶案，公安一直未能找到兇手。直至近日，當地公安一直未有放棄，一遍遍過篩比對現場提取的23.7斤沾有血跡的沙子，最終鎖定犯罪嫌疑人李某並將其成功抓獲。



新華社報道，2002年3月20日，東營市東營區一處建築地盤上，工人在鏟沙時，發現沙堆有一截手臂。公安後來確認，死者為26歲黃姓女子，身中多刀，死亡時間大約在2001年12月左右，屍體已呈皮革化。



案情重大，市區兩級公安機關在區域內進行逐人摸排比對，同時把沙堆中含有血跡的沙子以及其他物證全部提取保存。由於受限於當時的技術條件，一直無法明確兇手的身份信息，案件未取得實質性的進展。



25年來，隨著公安信息和科技的發展、可疑人員範圍不斷縮小。公安甚至連當年保留的12公斤血沙子也沒有放棄。今年1月，公安在新警務技術的支持下，找到重要線索，於證物發現一處疑似疑犯留下的痕跡，鎖定來自外地的李某。



今年1月15日，公安拘捕長期在家具廠工作的李某。經審訊，李某交代25年前因矛盾糾紛將黃某在地盤殺害並埋屍潛逃的過程。目前，李某因涉嫌故意殺人罪被批准逮捕，該案正在進一步辦理中。