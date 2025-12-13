奇聞秘史︱同治皇帝傳染花柳駕崩 慈禧當日點處治「嫖娼指南」王慶祺？

清代皇帝當中，同治帝19歲便駕崩，在位僅13年，成為清朝最短命皇帝。同治的死，官方說法是罹患天花，但坊間野史則廣泛流傳，同治是因「玩得花」染上梅毒藥石無靈。身處深宮的同治有花柳病的關鍵人物是其伴讀王慶祺，他帶壞皇帝偷走嫖妓外，還有資料顯示，王慶祺誘導同治男女通吃，所以當同治逝世後，慈禧太后即將他永遠逐出官場。

慈禧強勢致縱情聲色

滿清第十位皇帝同治，6歲登基，生母即是之後權傾紫禁城的慈禧太后。正正是慈禧的強勢，令同治踏上縱情聲色的不歸路。



同治登基之初，慈禧發動辛酉政變，掃除了咸豐帝留下的顧命八大臣，開始與慈安太后共治朝政，垂簾聽政。

當未親政的同治，主要任務就是接受帝王教育，學習治國之道。不過，據其帝師翁同龢的《翁同龢日記》，指同治「讀甚散，敷衍而已」，根本無心向學。

至同治年歲較長要選皇后，由於同治選定了慈安太后看中的阿魯特氏。而慈禧心儀的，認為會絕對忠心於自己的鳳秀女，只被封為慧妃。所以慈禧一直不喜歡皇后阿魯特氏，一直打擊同治夫妻倆的感情。

同治開始嘗試親政時，慈禧又常加干預，令他覺得處處受制，有志難伸。此時，同治的生命出現一個關鍵人物，便是進士出身的王慶祺。

出身世家的王慶祺，極擅長諂媚，很快得到同治喜愛，王慶祺為取悅同治，先是提供小黃書，之後更帶同治偷出紫禁城，尋花問柳，使同治沉迷了嫖妓，常常夜不回宮。



最終，同治19歲便駕崩。雖然清室定性同治是死於天花，但坊間一直廣傳，他是死於花柳病，即梅毒。

御醫後人證死於梅毒

據同治的御醫李德立的曾孫李鎮，在《文史哲》發表的文章《同治究竟死於何病》指出，自己曾就同治死因，詢問祖父，即李德立長子，當時祖父表明「同治帝肯定死於梅毒」。

李鎮引述祖父表示，「同治帝的症狀十分嚴重，梅毒潰爛後，流膿不止，奇臭難聞，我父每日必須親自敷藥，過了一個多月，我父因持續的惡臭失去了嗅覺。」

李德立還向長子透露，被召到養心殿，看到同治的模樣，就知道他染上梅毒，有「毒火聚腰，慢流膿水」、「牙齦黑臭，口疳穿腮」、「遺精尿血」等症狀。雖然是皇帝，但一身惡臭，連太監、宮女也不太敢接近。



李德立仍然謹慎地與外科御醫張本仁會診，一致確認同治患的是晚期梅毒，神仙難救。由於清室要維護同治形象，李德立不敢將同治真正死因留下文字紀錄，只能口耳相傳讓長子知道。

一手帶壞同治的「玩伴」王慶祺，事後遭慈禧太后逐出朝，一生不准再當官，也算是「輕罰」。