奇聞秘史︱民國窮人才食大閘蟹？ 真相：一隻蟹可換2.5公斤大米

每當吃大閘蟹的季節臨近，一張老照片都會受到網友熱議：一個男孩在路邊的攤檔吃蟹，破舊的木桌堆滿大閘蟹，同桌另一人衣袖破洞上有一大塊補丁，圖片配文「1945年的上海貧困家庭，只能靠吃陽澄湖大閘蟹過日子」。不少網友表示羨慕，笑稱「希望回到那個年代」。

四十年代「吃蟹」照出處

舊社會的低下階層真的靠吃大閘蟹「充飢」嗎？根據史料記載，這種情況存在的可能性不高。

先從這張照片的背景研究：這張老照片不是合成的，而是美國攝影師沃特‧阿魯法特（Walter Arrufat）的作品。二戰期間他在美國海軍服役，並在1945年10月12日至1946年2月5日在上海生活。當時25歲的他用相機記錄上海人的日常，一共拍下96張生動的黑白照片，隨後整理成影集《上海1945》。

這張吃蟹的照片便是其中之一，當初他對照片的描述只有「Eating Crab（吃蟹）」兩個詞語，並沒有對男孩的背景多做描述，現在看見的配文很大機會是現代網友加上去的。

網傳的照片。好蟹匯

照片原圖。虎嗅@識味Foodledge

陽澄湖大閘蟹古今都是貴價貨

從文學作品《紅樓夢》中，大閘蟹曾在大戶人家的餐桌上出現過。史湘雲在「藕香榭」大擺螃蟹宴，可見吃蟹對他們而言也是一件樂事，場景也呈現出大家歡聚一堂的熱鬧氣氛。而宴後劉姥姥算了算賬，大家一共吃掉三四十公斤大閘蟹，花費四兩銀子；加上其他酒菜一共二十幾兩銀子，令她不禁驚嘆：「這一頓的錢夠我們莊稼人過一年了」。

有網友提出，自從蕃薯葉被傳有「抗癌奇效」之後，它從曾經的牲畜飼料搖身一變成為身價每公斤60元（人民幣，下同）的「補品」，那麼大閘蟹有機會也曾經經歷過這樣一番「身價暴漲」嗎？

上海市水產行業協會秘書長范守霖認為機會也不大，自宋朝開始，大閘蟹就是一種廣受歡迎的季節性產品。宋朝的高似孫曾寫《蟹略》一書，詳細地記載不同種類的蟹及他們各自的特徵。例如，古人以產地把蟹分成吳蟹、楚蟹、越蟹、淮蟹等；以水域把蟹分成江蟹、湖蟹、溪蟹、泖蟹等。其中一句描述也甚是有趣：「姑蘇婁縣即昆山也，有郁吳塘蟹，特肥大。」婁縣蟹被推斷為現今的昆山陽澄湖大閘蟹，原來古人和今人的口味也有相似之處。

而在民國時期，1918年11月2日的《申報》提及某富人以陽澄湖大閘蟹宴請賓客，顯示當時大閘蟹也確實是「上得了廳堂」的佳餚。而當年的陽澄湖大閘蟹沒有人工養殖技術，在產量不高的情況下，低下階層「只吃得起大閘蟹」的謠言也自然不攻自破。

《申報》也曾刊登不少有關大閘蟹的圖文，不僅有酒家吸引顧客的廣告，還有將大閘蟹從上海送到香港的相關新聞。

1隻大閘蟹約等於2.5公斤大米

既然確定了陽澄湖大閘蟹不是低下階層的日常能夠負擔的，那麼圖片中男孩吃的會不會是其他產地的大閘蟹？對比蟹價跟大米的價格，基本上也不太可能。

1939年的《申報》記載，每公斤大米0.25元，而每公斤蟹1.4元，一隻大約200克的大閘蟹價格等於1.12公斤大米；而到了1946年，每公斤大米750元，而10000元可以買六隻蟹，換算下來一隻大閘蟹價格等於2.5公斤大米，而這個價格並非陽澄湖的價錢，只是其他產地的大閘蟹。

1985年一篇由趙超構（筆名林放）寫的雜文也生動地記載大閘蟹價格高昂，一位年輕的工人為了招待第一次到家中吃飯的女朋友，不情不願地掏出50元買了兩隻大閘蟹，大概是他一個月的工資。

關於青年工人買大閘蟹的故事。虎嗅@識味Foodledge

由此推斷，網友們即使回到過去也很大機會發現陽澄湖大閘蟹一直價格高昂，問「今天吃大閘蟹嗎？」，路過的匆匆行人可能回答「吃大閘蟹？這兩個月不吃飯了嗎？」，然後轉身走進旁邊的大米雜糧店。