奇聞秘史｜古墓挖出神秘「龍袍女屍」 康熙最愛女兒240年不腐

1972年春天，內蒙古赤峰市一位農民在田間工作時，突然聽到一聲巨響，隨後發現一片地面塌陷，露出一個神秘的墓穴入口。這一意外發現引發了考古學家的極大關注，當專家們打開密室中的棺槨時，一具歷經240餘年歲月依然保存完好，毛髮未脫，大腿上還有明顯血跡的女屍呈現在他們眼前。最令人震驚的是，這具古屍竟然身披一件繡有八條金龍的清代龍袍。

比皇帝龍袍少一條龍

據悉，古墓中女屍頭戴赤金鳳冠，上面鑲嵌著無數寶石，身著一件珍貴無比的金絲龍袍。龍袍上鑲嵌著約十萬顆珍珠，繡著八條栩栩如生的金龍。除了龍袍，棺內還有兩件精美的蘇繡旗袍和大量金銀珠寶，包括七支金簪、珍珠朝珠、金手鐲和金戒指等，這些陪葬品估值超過上億元人民幣。

女屍身高約156厘米，髮辮烏黑，皮膚甚至仍保持彈性，這在歷經240多年的屍體上極為罕見。經過出土遺物鑑測和翻閱古籍，考古學家認定這是清朝康熙皇帝第三個女兒、亦是最寵愛的固倫榮憲公主的墓穴。

固倫榮憲公主最初被封為和碩榮憲公主，後來嫁給蒙古巴林部首領烏爾袞。康熙曾四次親赴蒙古探望愛女，這在當時是極為罕見，可見其深得康熙寵愛。康熙四十八年，康熙重病，榮憲公主聞訊後連夜趕回京城，日夜照料父親四十多天。康熙康復後，特下旨褒獎，稱她「克誠克孝，竭力事親，諸公主中爾寬為最」，並將破格被晉封為「固倫榮憲公主」。「固倫」在滿語中意為「天下」或「國家」，通常只有皇后所生的嫡公主才能獲得這一最高等級的公主封號。

自古以來，龍袍都是皇帝身份地位的象徵，一般人若敢私自穿龍袍，是犯了大不敬的死罪。固倫榮憲公主為何會身穿龍袍，難道是懷有僭越之心？對此，專家考證後發現，榮憲公主身上穿的龍袍與皇帝所穿的樣式略微不同，一般帝王都會繡上9條龍，但公主穿著則是8條五爪金龍。《大清會典》記載，順治11年後，皇后、皇貴妃等貴族女性可以穿著這類龍袍，雍正上任後僅為女性使用。

240年不腐之謎

雖然固倫榮憲公主是庶出，但生母榮妃卻相當受寵，為康熙生下3個公主，可惜前2個不幸夭折，只有固倫榮憲公主健康長大，因此她從小享盡父皇的寵愛，成年後嫁給了內蒙古首領烏爾袞。若從等級制度來看，外嫁給內蒙古首領烏爾袞的榮憲公主，由於同時是蒙古的王妃，因此等級也就比公主身分還要高，所以專家推斷，這件龍袍應該是康熙賜給固倫榮憲公主，用以彰顯她高貴的身分，同時顯示康熙對她的寵愛。

西元1728年，榮憲公主因病逝世於蒙古草原，享年56歲，她的兒子為其修建的豪華陵墓坐落在如今內蒙古赤峰市的巴林右旗，陵寢規模宏大，而這位康熙最寵愛公主，享有皇帝特許的殊榮，下葬時身穿珍珠團龍袍，頭戴華麗的金鳳冠，陪葬品也都是珍稀之寶。直到1972年陵墓才被發現，讓考古人員震驚的是，即使過了240多年，榮憲公主的屍身仍保存完好，沒有腐爛的痕跡，考古專家認為，這可能與嚴密的墓室結構、棺木的密封性以及可能的防腐處理技術有關；而她身上穿的龍袍如今收藏於內蒙古赤峰博物館。