酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒

重慶有男子帶著母親和兒子，入住酒店逾4個月，至今積欠房租5000元（人民幣‧下同），即使酒店老闆願意一筆勾銷欠款，再倒貼500元，但房客仍賴死不走，理由是酒店接近法院，方便他上庭。

接近法院拒絕搬離

極目新聞報道，重慶蔚藍拾光酒店工作人員7日反映，住客吳先生，7月與其母親、10歲兒子入住酒店，房費每天140元，但不久後開始斷斷續續欠交，到後期更完全不再支付，即使催問也不獲理會。

相關新聞：老賴嫁女︱浙江商人豪擺252圍要有東星斑帝王蟹 事後嫌貴拒找¥52萬

酒店方面指，吳先生至今積欠近5000元房費，多次溝通想讓他們一家退房離開，但吳先生一直拒絕。甚至老闆娘韓女士，直接找吳先生商量，表示不要欠款外，還願意另外付500元搬遷費，希望對方儘快離開，但吳先生態度強硬拒絕。

據重慶電視台天天630報道，吳先生表示他並不是不給錢，而是有案件需要前往法院處理，有十幾萬元欠款未能收回，「手上的錢沒有到位」。他還說，自己之所以選擇這家酒店，是因為距離法院較近，揚言「我和她（酒店老闆）是經濟糾紛，最好的途徑是法院，我要求她去法院起訴。」



相關新聞：僅高中學歷？︱江蘇科大被炒教授 入職前遭多家法院列「老賴」

酒店工作人員表示，老闆人很好，此前還曾給吳先生的孩子送牛奶，但如今他們非常無奈，目前老闆已提起訴訟。

北京策略（南京）律師事務所朱雪律師表示，吳先生入住酒店，即與酒店形成合同關係，按時支付住宿費用是其義務，他拖欠費用已經構成根本違約，酒店有權要求其搬離房屋。

另外，根據《民法典》第二百三十六條規定，妨害物權或者可能妨害物權的，權利人可以請求排除妨害或者消除危險。酒店方作為房屋合法佔有人，有權要求其返還房屋，也就是搬離酒店。如男子仍堅持不搬離，可通過訴訟維護自己的合法權益。