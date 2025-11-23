僅高中學歷？︱江蘇科大被炒教授 入職前遭多家法院列「老賴」

江蘇科技大學日前通報，因嚴重學術不端解聘博士生導師郭偉。報道指，郭僅具高中學歷。俄羅斯工程院22日向內媒表示，已暫時中止郭偉的外籍院士資格。此外，有內媒揭發郭偉入職江蘇科大前，已是債務纏身「老賴」，被多家法院限制高消費。

俄工程院中止院士資格

據早前報道，江蘇科大前首席科學家、材料科學與工程學院前教授郭偉，被舉報涉學術履歷造假。校方調查後證實郭偉有嚴重學術不端行為，已對其解聘，並已報案由公安偵辦。

報道指，郭偉過去又以俄羅斯工程學院外籍院士身份「行走江湖」。

俄羅斯工程院22日以郵件回覆《新京報》，指已暫時中止郭偉的院士資格，並對其提交的材料合規性進行審查。

俄羅斯工程院指出，2025年，江蘇科技大學的郭偉依照規定提交了全部申請材料，並成功當選為俄羅斯工程院外籍院士。近期，他們收到相關資訊，正在對郭偉提交的材料合規性進行審查。審查期間，郭偉的院士資格暫予中止，其資訊也已暫時從俄羅斯工程院官網移除。

進入江蘇科大前債務纏身 被法院「限高」

紅星新聞報道，從獲取到的郭偉填寫的申報資料顯示，郭偉自稱畢業於江西永豐中學，高校工作年限4年，2003年至2023年二十年間，他往返於日本、德國，在國外高校研究所擔任教職；進入江蘇科大前十年，他獨立完整指導7屆博士研究生和8屆碩士生，並獲得四項德國國家自然科學基金研究基金，共計8650萬元。

但早在郭偉進入江蘇科大兩年前，其已經債務纏身。郭偉名下公司曾欠農行39萬元未執行，又因不給員工發工資，被多家法院「限高」，成為老賴。法院稱，經窮盡財產調查措施，發現郭某及名下公司暫無財產可供執行。