鄭麗文抵京今晤習近平 盛讚黃浦江繁華 「天空飛的應是鳥，不是飛彈」

國民黨主席鄭麗文昨日從上海轉抵北京，今日將會晤中共中央總書記習近平，是10年來國共最高層會面。鄭麗文在京行程緊湊，將參訪故宮、中關村、小米汽車等。昨晨，她到訪上海洋山港，感慨黃浦江畔今昔巨變，呼籲「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈」，盼兩岸攜手創造和平。她與上海台商午宴時，直言「知道大家委屈」，誓言國民黨2028年在台灣重返執政時將終結此種困境，獲得一片掌聲。



台灣TVBS新聞網報道，鄭麗文將於今年（10日）上午11時在北京人民大會堂與習近平會晤。二人會面開始後將互相致意、握手寒暄，接著進入會談場地進行致詞。兩人將各自發表談話，過程約10分鐘。之後將進入閉門會議環節，過程或持續一小時。

今日下午2時，鄭麗文將率黨務主管舉行記者會，對外說明會談過程，並接受傳媒訪問。

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昨日傍晚鄭麗文一行搭機抵達北京，預計今日將會晤習近平。中時新聞網等台媒報道，根據相關流程，習近平將在人民大會堂會見鄭麗文，雙方握手致意並簡單致辭後，將進行閉門會議，隨後國民黨將舉行記者會。

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「習鄭會」後，鄭麗文當晚將前往國家大劇院，觀賞柴可夫斯基樂曲演出，明日將參觀故宮、孫中山衣冠塚及中關村，周日上午參訪小米汽車，隨後返台。

參觀國產飛機設計研究院

昨日上午，鄭麗文在中共中央台辦宣傳局長陳斌華、上海市委常委暨統戰部長陳通等人陪同下，參觀上海洋山港。她發表講話時，盛讚上海現今的繁華，並追憶這座城市曾飽經的戰火：1842年鴉片戰爭時英國從此處攻入，1937年淞滬會戰中國軍浴血抗敵3個月，1949年更有許多人從這個港口生離死別，最後回望故土。

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鄭麗文就此強調，和平是有最有力量的，只要給和平足夠時間，一切都有可能，呼籲兩岸攜手合作，創造區域和平，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」「如果可能的話，我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是『和平』」。

鄭麗文亦到訪中國商飛上海飛機設計研究院，先後登上C909、C919、C929國產飛機展示樣機的機艙內部，親身感受大陸製造業發展實力。

與台商午宴：知道大家委屈

昨午，鄭麗文到上海東郊賓館與約300名台商共進午宴。她致辭時稱，兩岸敵對狀態必須結束，應推動兩岸青年多交流、產業深對接，並籲台商要對國民黨有信心。她直言：「過去這些年我知道大家委屈了，但是這個委屈，國民黨相信在2028年（在台灣）重返執政的時候，就會讓你們全部結束，迎來一個全新的時代」，話音剛落便獲得與會台商熱烈叫好及掌聲。

大陸全國台企聯會會長李政宏表示，台商對於鄭麗文堅持「九二共識」，反對「台獨」的立場非常讚賞。有近10年沒有國民黨現任主席來參訪，希望兩岸能夠多交流交往，特別是2016年民進黨執政後有意識地推動「抗中」與意識形態，導致兩岸交流受到阻礙，但是兩岸經貿依存高，只有兩岸和平與交流才能讓台商更好。



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