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鄭麗文訪陸︱會陳吉寧後由宋濤陪同夜遊黃浦江 訪美團總部體驗無人機送奶茶

兩岸熱話
更新時間：10:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：09:58 2026-04-09 HKT

國民黨主席鄭麗文昨日（8日）率團訪問上海，行程緊密並獲大陸方面高規格接待。繼日間與上海市委書記陳吉寧會面後，晚間由中共中央台辦主任宋濤全程陪同，登上遊船夜遊黃浦江，飽覽外灘璀璨夜景。鄭麗文在日間行程中，亦參觀了科網企業美團總部，並親身體驗無人機送外賣服務，大讚其先進技術值得台灣借鏡。

晚宴後登船遊江 宋濤全程陪同

在結束與上海市委書記陳吉寧的會面及晚宴後，鄭麗文一行於昨晚約8時，在宋濤及上海市統戰部長陳通等多名大陸官員陪同下，登上「上海之星號」遊船。據悉，為確保行程安全，江面上有多艘海事巡邏艇在遊船前後領航及壓陣，保安十分嚴密。

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在遊船甲板上，鄭麗文與宋濤等一行人輕鬆交流，並以上海地標東方明珠塔等著名夜景為背景，與團員自拍合影，氣氛融洽。

籲勿成青年追夢阻礙 體驗無人機送外賣

在昨日白天的會面中，鄭麗文向陳吉寧感性呼籲，希望他們這一代人能成為年輕人的後盾，而非阻礙，讓兩岸年輕人能在和平環境中勇敢追夢。陳吉寧則強調，期望在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，積極推進兩岸交流合作。

訪問團下午亦轉往科網企業美團總部參觀，獲創辦人王興親自接待。鄭麗文親身體驗了無人機快遞服務，並對片刻即至的溫熱奶茶大表讚賞，認為大陸的「低空經濟」政策及相關應用，對台灣未來服務業結合人工智能（AI）發展，提供了「一個非常好的經驗」。

鄭麗文此行是她相隔近20年後再次到訪上海，她慨嘆城市風貌變化巨大，並肯定上海在兩岸關係中扮演的關鍵角色，為台灣民眾提供了廣闊的舞台與機會。
 

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