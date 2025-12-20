台北隨機傷人案｜張文兇刀疑為史泰龍《轟天猛將2》複製品　專家教自救保命法

台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲疑犯張文在北捷、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機斬人，最後墮樓身亡。刀具專家分析，張文使用的兇刀應該是史泰龍主演的電影《轟天猛將2》的複刻品，目測刀刃長約10英吋。

遇持刀者如何保命？

獲美國刀匠協會「熟練刀匠（J.S.）」認證的鍛刀師「柴犬」昨天（19日）在Facebook專頁發文表示，民眾面對持刀者時，保持距離是唯一安全的方式，並建議與行兇者距離達10米、約兩汽車距離時再嘗試大喊示警，若距離過近反而可能激怒歹徒，讓自己成為被攻擊的對象。

「柴犬」分析，根據現場影片目測，疑兇所持刀具刀刃長約10英吋（約25厘米），看起來像是《轟天猛將2》中的Toothpick Knife復刻品，不過並不能百分百確定。柴犬也指出，面對持刀者，唯一安全的方法只有保持距離，以人數優勢搭配更長的兵器像是「刺股」控制歹徒，或是以防狼噴霧攻擊然後落跑。

何時呼救合適？

針對是否要大叫「有人拿刀」提醒周圍民眾，柴犬表示須視自己與持刀者的距離而定，「如果他離你10米以外（約兩輛車長），可以在保持最高警戒並慢慢遠離持刀者的前提下試著提醒大家；如果在10米內反而可能會激怒歹徒，讓自己成為被下手的對象，這需要謹慎考慮。」

「柴犬」進一步說明，他是參考美國警方應對刀械的21英呎原則（約6.4米），但考慮到一般人反應速度所以把距離拉長到10米，並以汽車長度作為一個比較容易理解的參照物。

「柴犬」也指出，買特定的刀具不只不會讓疑兇英雄化，反而會讓警方更容易鎖定。因為這會讓警方在偵查時能獲得的資訊遠比一般通用美工刀或廚刀多，或是縮小購買管道的查詢。他再三強調，路上看到有人無端拔出不管什麼尺寸的刀，「一定要保持距離。」