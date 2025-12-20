台北隨機傷人案｜麥當勞女店員急落閘救10人命獲大讚 星巴克捲門成「救命牆」

台北市捷運台北車站與中山站周邊（19日）發生震驚全台的隨機攻擊事件。一名疑犯張文先後在地下通道及站外投擲煙霧彈，並持長刀闖入商圈瘋狂施襲，事件最終造成4死7傷，疑犯隨後墜樓身亡。在極度混亂與恐慌的生死關頭，中山站商圈內多家食肆及商場上演驚心動魄的逃生與營救畫面，其中麥當勞女店員當機立斷拉閘救人，以及星巴克防火捲門自動落下的應變過程，成為網民熱議焦點。

疑犯張文由1樓追殺上4樓 麥當勞女店員掃把抵門護客

案發當時，中山南西商圈一帶陷入大規避恐慌。據多名目擊者形容，現場先是傳出慘叫聲，隨即見到大批民眾神色惶恐逃竄，一名男子手持長刀緊隨其後。位於商圈內的麥當勞門市首當其衝，氣氛瞬間凝重。

根據台媒報道，有在場的女網民事後在社交平台還原驚險經歷，指事發前才與同事聊到北車有人丟煙霧彈，沒想到不久後所在樓層突然出現異常騷動，當時樓管透過對講機不斷發出警報，隨後大量警察持槍拿盾衝上樓，現場氣氛瞬間緊繃。原來，此時疑犯張文已由大樓的1樓一直追殺上4樓，在千鈞一髮之際，麥當勞門市內一名女店員展現出超乎常人的冷靜，立即通知眾人要盡快封鎖出入口，「凡能通往外的都要鎖上」，並第一時間引導現場近10名食客躲入櫃檯後方避難。由於當時情況混亂，門鎖一度出現故障，女店員以身體及掃把死死抵住門縫，眾人則在全身發抖中等待警方馳援。

該名女網民寫道：「後來才看到新聞 原來自己離嫌犯那麼近⋯ 他一開始在我們這層找不到的時候真的很可怕⋯」

其他網民看到該帖文後，紛紛大讚麥當勞女店員機警英勇，直言其當機立斷的決定「真的救了很多人」。

星巴克偵煙系統啟動 防火捲門成「救命牆」

與此同時，捷運站內的一間星巴克（Starbucks）亦成為焦點。從網上流傳的片段顯示，當疑犯張文在店外徘徊並投擲煙霧彈後，星巴克的鐵捲門隨即逐步下降，成功將疑犯阻隔在店門外。

此事引發網民對企業危機處理的熱烈討論，有網民留言道：「你看歹徒在外面，手上還拿著汽油彈，好險是沒點著，點著往店裏丟就很恐怖。」亦有網民認為員工應變神速，理應獲得表揚。

不過，有曾任職捷運系統的人士指出，該鐵捲門相信是觸發了捷運站的自動防火及偵煙系統，感應到煙霧後自動連動啟動，並非全然由人手操作。亦有現場目擊者指出，捲門下降速度其實較慢，若非疑犯當時未有硬闖，後果恐不堪設想。

現場民眾危機感遭質疑 部分人竟駐足拍照

在讚揚救人英雄的同時，網上亦出現不少反思聲音。部分流傳片段顯示，當疑犯手持利刃甚至汽油彈在街頭徘徊時，竟有部分民眾仍停留在原地駐足觀看，甚至舉起手機拍照錄影。有網友直言，大眾對突發暴力事件的危機意識「低到離譜」，認為在面對手持兇器的歹徒時，第一時間應是逃生而非拍攝，呼籲加強避難警覺性。

目前台北警方已就事件展開深入調查，商圈部分商家暫時停業。這場突如其來的血案再次挑起市中心公共安全的敏感神經，而那些在混亂中挺身而出的平凡店員，無疑成了這場悲劇中微弱卻溫暖的光芒。