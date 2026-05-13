習特會︱特朗普今夜抵京明開元首峰會 周五再與習近平茶敘︱不斷更新
更新時間：00:05 2026-05-13 HKT
發佈時間：00:05 2026-05-13 HKT
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美國總統特朗普將於今日（13日）晚抵達北京，相隔9年再次訪問中國。他將於14日早上，與國家主席習近平舉行雙邊會談，同日晚上出席國宴。彭博社有記者引述白宮的行程表，特朗普將在周五再與習近平茶敘。
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彭博社記者Annmarie Hordern於12日在社群平台發文，分享來自白宮的特朗普訪華行程表：
13日（周三） 特朗普抵達北京
14日（周四）上午10:00 特朗普與習近平主席會面
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上午10:15 特朗普與習近平主席舉行雙邊會晤
下午6:00 特朗普出席國宴
15日（周五）上午11:30 特朗普與習近平合影
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上午11:40 特朗普與習近平共進「雙邊茶會」
中午12:15 雙邊午餐
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