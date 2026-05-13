特朗普訪華︱今夜抵京翌日開元首峰會 正陽門箭樓明閉館配合歡迎儀式︱不斷更新
發佈時間：11:35 2026-05-13 HKT
美國總統特朗普將於今日（13日）晚抵達北京，相隔9年再次訪問中國。他將於14日早上，與國家主席習近平舉行雙邊會談，同日晚上出席國宴。彭博社有記者引述白宮的行程表，特朗普將在周五再與習近平茶敘。
5月13日
11：30
北京中軸線遺產保護中心官方微信公眾號13日公布，為配合重要活動，正陽門箭樓將於14日全天閉館。已預約觀眾可獲退票。
正陽門位於天安門廣場南端，由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成，建於明英宗正統四年（1439年），能俯瞰天安門廣場全景，是拍照打卡的最佳角度之一。
10：05
美國總統特朗普（Donald Trump）周二（12日）啟程前往中國前表示，和習近平將有很好的會面，雙方都期待，還稱「許多好事即將發生」。
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10：00
早前有指，輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳未獲邀，但路透社最新消息指，黃仁勳在阿拉斯加登上空軍一號，隨團訪華。
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彭博社記者爆特朗普訪華行程
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彭博社記者Annmarie Hordern於12日在社群平台發文，分享來自白宮的特朗普訪華行程表：
13日（周三） 特朗普抵達北京
14日（周四）
上午10:00 特朗普與習近平主席會面
上午10:15 特朗普與習近平主席舉行雙邊會晤
下午6:00 特朗普出席國宴
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15日（周五）
上午11:30 特朗普與習近平合影
上午11:40 特朗普與習近平共進「雙邊茶會」
中午12:15 雙邊午餐
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