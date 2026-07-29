葵涌廣場童黨｜警拘5青年涉恐嚇 考完DSE流連商場 食店外叫囂「打佢」

葵涌廣場童黨聚集3樓「TOP世界」區域滋擾他人，引起各界關注，《星島申訴王》亦曾直擊這群童黨蹤跡。警方今日（7月29日）回覆查詢時表示，一直關注區內治安和秩序，並注意到相關地點青少年聚集或滋擾市民及商戶，已加強軍裝及便衣人員巡邏，並展開情報搜集及分析。至周一（7月27日）拘捕了5名本地男子（18至21歲），涉嫌「刑事恐嚇」，相信他們曾於有關商場以言語恐嚇商戶。

相關報道：星島申訴王 | 直擊葵涌廣場童黨破壞公物趕客走 商戶叫苦：搞到生意慘淡

消息指，他們剛考完中學文憑試（DSE），涉嫌經過葵涌廣場3樓一食店時，大聲嬉笑並叫囂「打佢，打佢老X」。店內的年輕女職員感到害怕，遂報警求助。警方到場調查，翻看店外閉路電視了解事發經過，其後鎖定5名涉案青年身份，遂將其拘捕。目前案件正由葵青警區刑事調查隊跟進，5人已獲准保釋候查。

相關報道：葵涌廣場 「Top世界」童黨絕跡 警察加強巡邏 商戶讚：終於安心

除拘捕行動外，警方指出葵青警區在七月展開針對青少年罪行的行動，並於七月中聯同其他政府部門於有關商場跨部門巡查，打擊不同類型的違法行為。葵青警區強調，一直與商場管理公司保持溝通，並因應情況向受影響店鋪了解及提供不同的保安建議。

另外，葵青警區一直透過與不同持份者合作，透過不同活動及宣傳，向青少年灌輸守法意識及尊重他人等正確的價值觀；暑假期間，人員亦加強到青少年聚集的地點進行防罪宣傳。警方呼籲市民及商戶如發現可疑情況或受到滋擾，應盡快報警求助，警方定必跟進及採取嚴厲執法行動。

相關報道：葵涌廣場童黨｜警重點巡邏 與場內年輕人交流 籲遠離損友