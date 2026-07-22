荃灣「子彈仔」街童｜被捕4男童僅12至14歲 疑因公園單車徑使用態度嘈交襲4人

荃灣有多名男童踩「子彈仔」單車在荃灣西一帶海旁將物品隨機擲向途人，警方經調查後拘捕4名男童，年齡介乎12至14歲，涉嫌普通襲擊。警方指事件中有4名受害人，與被捕男童互不認識，相信雙方因使用單車徑及公園設施的行為態度而引起口角，繼而導致今次事件發生。

警方昨日留意到網上社交平台流傳多段短片以及收到市民報案，指一群童黨在荃灣區內踩單車，其間故意向受害人投擲已濕水的紙巾球及潑水，遂主動介入調查，成功聯絡片中的受害人，之後亦有看到報道主動報案。

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警方荃灣警區刑事總督察梁惠儀表示，案件中有3男1女受害人，年齡介乎45至71歲，他們沒有受傷，毋須到醫院接受治理。警方翻查附近的閉路電視作深入調查，迅速鎖定疑犯身份，並於今日（22日）早上分別在荃灣區及葵青區以涉嫌「普通襲擊」拘捕4名本地男童。

被捕男童年齡介乎12至14歲，分別就讀於荃灣及葵青區的中學一、二年級，與受害人並不認識，警方相信他們的犯案時間為7月18日至20日，其犯案動機是因使用單車徑及公園裡設施的行為態度引起口角。行動中，警方檢獲涉案單車、被捕男童犯案時所穿的衣物及電話，不排除有更多人被捕，正檢視他們是否有涉及區內其他案件。

據了解，男童一度展示單車煞車部件「馬蹄鐵」，但警方相信他們未有用硬物施襲。

警方重申，年青或未成年絕不是犯法的藉口，任何人在公眾地方挑釁或襲擊他人，警方必定嚴正執法。同時警方亦密切關注與青少年相關的嚴重暴力事件，呼籲家長在暑假期間應多留意子女生活，並多加留意子女行為及社交圈子，如發現有異常行為或偏差跡象，應即時予以指引及介入。

警方呼籲市民如目擊案發經過或是案中受害人，應致電36612395與荃灣反三合會行動組聯絡。