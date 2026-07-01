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黃錦輝酒駕│案發過程曝光 中大校園內撞兩車不顧而去 涉4宗罪被捕

突發
更新時間：13:33 2026-07-01 HKT
發佈時間：13:33 2026-07-01 HKT

立法會議員黃錦輝涉酒後駕駛等4宗罪被捕，案發過程曝光。前日（6月29日）晚上10時許，66歲黃錦輝駕駛其私家車，沿中文大學校園內道路行駛，其間失控撞向泊在大學室外停車場的一部私家車。該私家車被撞後向右推移，再撞及另一部泊在上址的私家車。

撞兩車後駛百米停宿舍外 保安報警

發生意外後，黃錦輝駕駛私家車離開現場，並無停下，並將私家車泊於大學宿舍第17苑外。當值保安員於同日晚上11時許報案。警方接報到場，為黃進行酒精呼氣測試，他未能通過，警方以涉嫌「酒後駕駛」將黃拘捕。

事件中無人受傷。三輛車輛均受損。案件列作「交通意外」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」、「發生交通意外後沒有報案」及「酒後駕駛」，由新界南總區交通部意外調查隊第6隊跟進。

黃錦輝是選舉委員會界別立法會議員，他亦是第十四屆全國政協委員，以及香港中文大學工程學院副院長（外務）、系統工程與工程管理學系教授兼創新科技中心主任。

 

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