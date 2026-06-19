青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼

青沙公路兩死奪命車禍，35歲姓黃女死者「阿芳」與38歲姓張丈夫本周二（16日）從泰國返港後，去了元朗派手信，乘搭的士由元朗返牛頭角住所途中不幸遇上奪命車禍雙雙慘死。阿芳生前在善導會任社工，善導會對她與丈夫的離世表達最沉痛的哀悼，並稱讚女死者為人熱情開朗，對工作滿懷責任感。

阿芳（右一）與隊員分享創作感想。

善導會回覆《星島頭條》查詢時表示，善導會沉痛確認，意外中遇難的女死者黃女士為機構的社工同事，黃女士於善導會服務兩年半，她為人熱情開朗，對工作滿懷責任感；無論面對服務使用者或身邊同事，她總以真誠待人。

善導會又指，她的離世，對善導會及社會服務而言是不可彌補的損失。善導會對她的付出致以最深的感謝，並對她與丈夫的離世表達最沉痛的哀悼。目前，善導會已聯絡其家屬，並將全力提供支援及協助。同時，善導會已為機構同事安排情緒支援服務，並同時安排一切有必要措施支援受影響的服務使用者，陪伴他們度過這個艱難時刻。

阿芹上周救了一名跳海自殺男子。資料圖片

阿芳英文名Sheila，大學畢業後做過多間公司，兩年前加入善導會，她曾代表善導會參加香港中文大學社會工作學系主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「衡坊」培訓計劃，獲得「最佳實踐分享2024-25 — 得獎團隊5」，她與三名隊員分享創作感想，當時她說：「這些資訊對我們規劃新的社區和團隊項目很有幫助」。

阿芳與丈夫在車禍中喪命消息震驚朋友圈，不少人在網上悼念他們：「尋晚青沙公路單意外...，死咗個兩個...，其中一個係我好熟嘅大學同學...，另一個係佢先生...，佢地仲要上年啱啱結婚...，佢地兩個都係好好嘅人」、「我聽同事講係，兩個都係好好人黎」、「兩個都有參與宏褔慘劇嘅救援同支援工作，真係好心好人無好報」。

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事發於本周二（16日），阿芳與任職消防員的丈夫阿芹（38歲）從泰國補度蜜月後返港，落機即去了元朗派手信，然後搭乘的士由元朗返牛頭角住所，至晚上10時許，一名姓汪（44歲）男子駕駛一輛客貨車，沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時客貨車懷疑失控撞向的士，繼而翻側，的士其後亦撞向石壆。

阿芳與丈夫被拋出車外，全身多處重創，當場氣絕身亡。姓吳（30歲）的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。汪沒有受傷，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。