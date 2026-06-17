青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局

青沙公路周二（16日）晚上發生嚴重交通意外，一輛客貨車與一輛車隊的士相撞，造成的士上一男一女乘客死亡。

消息指，兩名死者分別為38歲男子及35歲女子，兩人為夫婦關係。事發時，兩人正乘坐的士由元朗前往牛頭角，途中遇上意外，當場不治。據了解，男死者為一名休班消防員，隸屬觀塘消防局。

意外中，兩名死者被拋出車外死亡，警方正調查兩人事發時，是否有繫上安全帶。案件交由新界南交通部特別調查隊第一隊接手調查。

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事件發生在周二晚上10時許，一輛輕型貨車沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時懷疑跣胎，與慢線一輛的士發生相撞，的士上一男一女乘客被拋出車外，救援人員到場後證實兩人當場死亡；的士司機亦受傷送院治理。