Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃大仙巴士迷爭影Ivy So巴士廣告 車廂內爆衝突 少年被圍毆受傷

突發
更新時間：17:48 2026-05-23 HKT
發佈時間：16:46 2026-05-23 HKT

Ivy So車身廣告巴士再惹巴士迷瘋狂，繼巴士迷長沙灣道追影巴士捱撞受傷後，今（23日）日又發生巴士迷爭影大打出手事件！下午3時46分，一群巴士迷乘搭車身貼有蘇雅琳Ivy So廣告的雙層巴士，拍攝時疑有人擋住鏡頭發生衝突，一名巴士迷被3男圍毆，驚動車長報警，巴士駛至彩虹巴士站停下，警員到場調查。

警員到場調查衝突原因。fb：是日快快-巴士即日相
警員到場調查衝突原因。fb：是日快快-巴士即日相
警員到場調查衝突原因。fb：是日快快-巴士即日相
警員到場調查衝突原因。fb：是日快快-巴士即日相

涉事九巴Enviro500 MMC 12m ( 編號 ATENU1466 ) ，近日因車身廣告正貼有蘇雅琳Ivy So單曲《給你一隻大口仔》，引起巴士迷瘋狂追影，該巴士於本月17日曾引起驚險交通意外，一名16歲少年在長沙灣道近怡靖苑對開追影Ivy So廣告九巴時，忘命奔出馬路，一輛藍色私家車收掣不及將少年撞倒，司機大驚報警，少年手臂受傷，由救護車送院治理。

相關新聞：長沙灣巴士迷追影Ivy So廣告車身巴士 遭私家車撞傷送院

相關新聞：車Cam直擊｜多名巴士迷站快線拍攝 少年衝出捱撞 飛前兩米倒地

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
2026-05-22 12:25 HKT
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
8小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳司翰神隱多年發福罕現身 怨做陳慧琳細佬如無間地獄 曾與莊思明拍拖惹家暴疑雲
陳司翰神隱多年發福罕現身 怨做陳慧琳細佬如無間地獄 曾與莊思明拍拖惹家暴疑雲
影視圈
3小時前
前TVB金牌體育主持潘宗明返港被集郵 最新狀態滿頭黑髮超凍齡 娶最美「天氣女郎」成佳話
前TVB金牌體育主持潘宗明返港被集郵 最新狀態滿頭黑髮超凍齡 娶最美「天氣女郎」成佳話
影視圈
7小時前
陳慧琳奶奶劉沈靜今出殯 兒子劉建浩雙眼通紅送別亡母 蝦餃仔、小籠包陪爸爸走過低潮
02:08
陳慧琳奶奶劉沈靜今出殯 兒子劉建浩雙眼通紅送別亡母 蝦餃仔、小籠包陪爸爸走過低潮
影視圈
6小時前
神舟二十三號︱3太空人 問天閣見中外媒體 黎家盈：全力以赴不負港人期望
02:49
神舟二十三號︱3太空人問天閣見中外媒體 黎家盈：全力以赴不負港人期望
即時中國
7小時前
MBC《21世紀大君夫人》「辱韓」歷史爭議持續 邊佑錫登基戲遭刪 Disney+等平台急改畫面
MBC《21世紀大君夫人》「辱韓」歷史爭議持續 邊佑錫登基戲遭刪 Disney+等平台急改畫面
影視圈
3小時前
神舟二十三號︱黎家盈受訓實況曝光 自爆暈車靠意志克服離心機考核︱有片
02:39
神舟二十三號︱黎家盈受訓實況曝光 自爆暈車靠意志克服離心機考核︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
影視圈
21小時前