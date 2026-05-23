黃大仙巴士迷爭影Ivy So巴士廣告 車廂內爆衝突 少年被圍毆受傷

Ivy So車身廣告巴士再惹巴士迷瘋狂，繼巴士迷長沙灣道追影巴士捱撞受傷後，今（23日）日又發生巴士迷爭影大打出手事件！下午3時46分，一群巴士迷乘搭車身貼有蘇雅琳Ivy So廣告的雙層巴士，拍攝時疑有人擋住鏡頭發生衝突，一名巴士迷被3男圍毆，驚動車長報警，巴士駛至彩虹巴士站停下，警員到場調查。

警員到場調查衝突原因。fb：是日快快-巴士即日相

警員到場調查衝突原因。fb：是日快快-巴士即日相

涉事九巴Enviro500 MMC 12m ( 編號 ATENU1466 ) ，近日因車身廣告正貼有蘇雅琳Ivy So單曲《給你一隻大口仔》，引起巴士迷瘋狂追影，該巴士於本月17日曾引起驚險交通意外，一名16歲少年在長沙灣道近怡靖苑對開追影Ivy So廣告九巴時，忘命奔出馬路，一輛藍色私家車收掣不及將少年撞倒，司機大驚報警，少年手臂受傷，由救護車送院治理。

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