長沙灣巴士迷追影Ivy So廣告車身巴士 遭私家車撞傷送院
更新時間：16:25 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:25 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:25 2026-05-17 HKT
今（17日）午3時許，一名男童在長沙灣道近怡靖苑對開追影一輛巴士時，忘命奔出馬路，一輛藍色私家車收掣不及將男童撞倒，司機大驚報警，男童手臂受傷，在場敷治後，由救護車送院治理。
據了解，男童為巴士迷，為拍攝九巴 Enviro500 MMC 12m ( 編號 ATENU1466 ) ，其車身廣告正貼有蘇雅琳Ivy So單曲《給你一隻大口仔》。
巴士迷為追拍心儀巴士罔顧安全屢有發生，2024年2月25日，城巴旗下全港首輛氫能巴士投入服務，啟德沐安街一群少年巴士迷，衝出馬路追拍巴士期間，一輛七人車收掣不及撞傷一名12歲男童，他雙腳受傷送院治理。
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