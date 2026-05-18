車Cam直擊｜多名巴士迷站快線拍攝 少年衝出捱撞 飛前兩米倒地

長沙灣周日（17日）下午發生的交通意外，一名16歲少年於長沙灣道近怡靖苑對開，疑追拍一輛貼有蘇雅琳（Ivy So）廣告的九巴期間，被一輛藍色私家車撞倒受傷。網上流出一段車Cam片段，拍下事發經過。

片段可見，拍攝車輛當時沿欽州街右轉入長沙灣道中線，遠處可見有十多名人士手持相機，站在長沙灣道向美孚方向、近怡靖苑對開快線拍攝巴士。其間一輛綠色專線小巴沿中線駛過，而涉事私家車則沿原有行車線慢駛前進。

其後，懷疑拍攝活動已結束，部分人陸續離開路面，走回長沙灣道中間石壆位置。不過其中一名身穿白衣男子當時背向涉事私家車，正與友人交談，其間拍一拍對方膊頭後，未有留意路面交通情況便突然跑出，企圖返回行人路上。

當少年跑出中線時，涉事私家車收掣不及將他撞倒，男子一度撞向擋風玻璃，再被撞飛約兩米，倒臥地上，其手持相機亦飛脫至慢線路面，零件散落一地。片段所見，男子倒地一段時間後自行起身，影片其後結束。

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意外發生於周日（17日）下午3時許，涉事16歲少年於長沙灣道近怡靖苑對開，追拍一輛九巴Enviro500 MMC 12米巴士（車隊編號ATENU1466）時發生意外。據了解，該輛巴士車身貼有蘇雅琳Ivy So單曲《給你一隻大口仔》廣告。警方接報到場後，少年手臂受傷，經救護員即場治理後，由救護車送院檢查。警方正調查意外經過。