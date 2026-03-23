葵涌冧天秤｜死者妻女悲慟認屍 工權會跟進後事安排

葵涌大窩口道近碧葵樓對開一公屋地盤，於上周四（19日）發生天秤倒塌奪命意外，62歲姓黃男機手連人帶天秤墮下，當場死亡。今日（23日）早上，黃男的家屬在工會代表陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認領遺體手續。協助家屬的工業傷亡權益會表示，黃男生前是家庭經濟支柱，需供養女兒和年邁母親，家屬目前正與公司方面協調後續的支援安排。

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死者家屬在工權會代表（左）陪同下，到葵涌殮房認領遺體。梁國峰攝

死者家屬在工權會代表（左）陪同下，到葵涌殮房認領遺體。

工權會幹事劉家樂促請當局徹查事件，還死者家屬一個交代。

今早9時，死者的3名親友包括太太和女兒到達葵涌殮房認領遺體，逗留約40分後離開。工權會幹事劉家樂引述，黃男生前育有一名20多歲女兒，女兒尚未投身社會工作；而黃男亦有一名年逾90歲的母親，女兒和母親都依靠他供養。他續指黃男任職天秤機手多年，富有經驗，而意外發生前涉事天秤亦經過檢查，事故原因仍有待調查。

劉家樂形容，天秤意外時有發生，今次事件更令人震驚，勞工處應盡快徹查事件，向公眾作出交代。至於死者的後事安排，劉稱工權會正積極協助跟進，死者的公司方面亦與家屬保持聯絡，協調後續支援。

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事發於上周四下午4時27分，大窩口道近碧葵樓對開的涉事公屋地盤，旁邊有天秤倒塌，40樓以上的部分天秤跌落地盤對開的山坡。倒塌的部分長約45米，62歲姓黃天秤男機手被困在駕駛室內，被發現時頭部嚴重受傷，身體多處骨折，明顯死亡。

勞工處日前表示，涉事天秤正吊運金屬構築物，處方正全力調查事故原因，並向地盤發出「暫時停工通知書」，暫停於涉事地盤使用天秤；另外房署要求總承建商煥利建築提交全面報告，署方亦將排查全港房委會地盤，以免發生同類事故。

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