Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌冧天秤｜操作員為分包商員工 總承建商煥利建築母公司致深切哀悼

突發
更新時間：17:32 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:32 2026-03-20 HKT

葵涌葵盛圍一個房委會公屋地盤昨午（19日）有天秤倒塌，62歲男操作員連人帶天秤塌下，當場死亡。地盤的總承建商「煥利建築」，其母公司「青建國際」今日（20日）回覆《星島頭條》表示，離世的操作員為分包商聘請的員工，對他的離世深感悲痛與遺憾，並致以最深切的哀悼及向其家屬表達最誠摯的慰問。

來源網址 : 葵涌冧天秤｜發展局即時停止承建商工務工程建築類別投標資格

青建國際表示，意外發生後，已即時委派專人跟進家屬需求，務求提供一切適切的支援與協助，目前已責成集團及旗下建築公司承建之建築地盤，全面審視及提升各項安全管理措施，務必確保所有地盤的運作均在絕對安全的環境下進行。

青建國際重申，為工友提供安全的工作環境是他們不可動搖的核心價值，現階段正全力配合相關部門徹查事件原因，亦初步檢視了相關檢查報告，根據文件記錄顯示，未發現有不符合有關程序及檢驗法例及監管要求，惟當局調查工作仍在進行中，現時尚未有確切的結果，因此未能披露更多的細節供參考，承諾會以最嚴肅的態度處理此事件。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
19小時前
02:51
宏福苑聽證會｜警方可靠情報顯示 有黑社會經營顧問及承建商參與大維修 充斥串通、貪污、秘密共識 ｜持續更新
社會
7小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
8小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
5小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
2026-03-19 16:49 HKT
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
11小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精｜Juicy叮
時事熱話
4小時前