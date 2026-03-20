葵涌冧天秤｜操作員為分包商員工 總承建商煥利建築母公司致深切哀悼
更新時間：17:32 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:32 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:32 2026-03-20 HKT
葵涌葵盛圍一個房委會公屋地盤昨午（19日）有天秤倒塌，62歲男操作員連人帶天秤塌下，當場死亡。地盤的總承建商「煥利建築」，其母公司「青建國際」今日（20日）回覆《星島頭條》表示，離世的操作員為分包商聘請的員工，對他的離世深感悲痛與遺憾，並致以最深切的哀悼及向其家屬表達最誠摯的慰問。
來源網址 : 葵涌冧天秤｜發展局即時停止承建商工務工程建築類別投標資格
青建國際表示，意外發生後，已即時委派專人跟進家屬需求，務求提供一切適切的支援與協助，目前已責成集團及旗下建築公司承建之建築地盤，全面審視及提升各項安全管理措施，務必確保所有地盤的運作均在絕對安全的環境下進行。
青建國際重申，為工友提供安全的工作環境是他們不可動搖的核心價值，現階段正全力配合相關部門徹查事件原因，亦初步檢視了相關檢查報告，根據文件記錄顯示，未發現有不符合有關程序及檢驗法例及監管要求，惟當局調查工作仍在進行中，現時尚未有確切的結果，因此未能披露更多的細節供參考，承諾會以最嚴肅的態度處理此事件。
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