葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道交通受阻

葵涌有公屋地盤有天秤倒塌，導致操作員墮地身亡。事發於今日（19日）下午4時許，警方接獲多人報案，指葵盛圍一個地盤有天秤倒塌，跌落葵涌邨對開山坡位置。

男工遺體被困逾兩小時

救援人員接報趕往現場搜救，發現60多歲男天秤操作員被壓在鐵堆之中重創，懷疑是連人帶機墮地，當場證實他已不治。約兩個多小時後，消防至晚上近7時許抬出事主遺體。

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勞工處到場調查

勞工處其後派員趕至現場，調查意外原因。據了解，現場為一個興建中的公屋地盤，天秤突然斷裂，跌落山坡，大量零件四散。

有附近居民表示，事發一刻突然傳出一聲巨響，未幾便見到葵涌邨地盤的天秤倒塌跌落山坡，現場一片狼藉。事件中另有一輛輕型貨車被碎石擊中，司機沒有大礙。

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大窩口道交通受阻 巴士及小巴須改道

運輸署於晚上11時表示，大窩口道(來回方向)介乎石頭街與上角街之間的全線仍然封閉，有巴⼠路線須改道⾏駛：

九巴第32H, 33A, 34, 43號線

龍運第A32, NA32號線

城巴第930號線

另外，受影響的新界專綫小巴路線第89A, 89B, 89P及313號線須改道⾏駛。

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翻查資料，現場為房委會葵盛圍的公屋地盤。根據文件顯示，用地位處葵涌邨和葵盛東邨中間，地盤佔地約6,327平方米，將分兩期興建兩幢住宅大樓。房委會於2022年向城規會申請放寬項目地積比率及建築物高度限制，放寬後才可額外提供150伙，最終合共可提供937伙公屋單位。另外，項目預留約5%的住用樓面面積作社福設施之用，包括提供一間長者鄰舍中心、一間早期教育及訓練中心及一間特殊幼兒中心，預計第一期將於2027/28年落成，而第二期則會較早竣工，預料最快2026/27年完工。據了解，涉事大判是煥利建築。