葵涌冧天秤│工人切割天秤殘骸準備運走 部分大窩口道來回全線封 巴士改道

葵涌大窩口道一個公屋地盤上周四（19日）發生天秤倒塌奪命意外，部分天秤斷裂跌落地盤對開的山坡。今日（23日）當局開始將涉事塌下的天秤殘骸移除運走。本網記者現場所見，有工人爬上天秤架切割鐵架，當局預計所有移除天秤及清理工序將於周二（24日）早上7時前完成。

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移除工程期間，大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間仍會全線封閉，禁止所有車輛駛入，同時附近一帶的行人路範圍亦會禁止行人進入。運輸署表示，以下受影響的巴⼠路線仍需改道⾏駛:

-九巴第32H及43號線；

-龍運第A32及NA32號線；及

-城巴第930及N930號線。

個別巴士站有所調整。

有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。同時，新界專線小巴第313號線仍需改道⾏駛。

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