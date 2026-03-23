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葵涌冧天秤│工人切割天秤殘骸準備運走 部分大窩口道來回全線封 巴士改道

突發
更新時間：10:40 2026-03-23 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-23 HKT

葵涌大窩口道一個公屋地盤上周四（19日）發生天秤倒塌奪命意外，部分天秤斷裂跌落地盤對開的山坡。今日（23日）當局開始將涉事塌下的天秤殘骸移除運走。本網記者現場所見，有工人爬上天秤架切割鐵架，當局預計所有移除天秤及清理工序將於周二（24日）早上7時前完成。

相關報道：葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道交通受阻

 

移除工程期間，大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間仍會全線封閉，禁止所有車輛駛入，同時附近一帶的行人路範圍亦會禁止行人進入。運輸署表示，以下受影響的巴⼠路線仍需改道⾏駛:
-九巴第32H及43號線；
-龍運第A32及NA32號線；及
-城巴第930及N930號線。
個別巴士站有所調整。

有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。同時，新界專線小巴第313號線仍需改道⾏駛。

相關報道：葵涌冧天秤｜工權會稱天秤今早曾檢查 建造業總工會料吊運時用力過猛

 

 

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