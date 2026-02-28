Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣冚「鬼油車」消防檢600公升汽油  檢控44歲男

突發
更新時間：01:16 2026-02-28 HKT
發佈時間：01:16 2026-02-28 HKT

周四網上流傳多段影片，直擊警方在土瓜灣掃蕩俗稱「鬼油車」的非法流動加油站。片中可見多名軍裝警員高聲呼喝「停車」、「咪走」，即場制服有關人等。據悉，事件中檢獲約600公升汽油，一名持中國護照、姓陳（44歲）男子被檢控。

警方表示，周三（25日）晚上10時29分接報，指明倫街近忠信街一帶懷疑有人販售非法燃油。警員到場後發現三輛私家車形跡可疑，經調查相信其中兩車與案件無關，其餘一車涉嫌改裝成流動加油站，司機為44歲陳姓男子。

網上片段顯示，一名疑似便衣執法人員由對面馬路衝出制服該男子。期間，一輛白色私家車未待拔除油管便急忙駛離，涉案男子仍手持油管，一度被拖行數步，油管隨即跌落地面。與此同時，後方一輛銀色私家車亦試圖離開，遭軍裝警員喝止並要求司機落車接受調查。

警員在場以電筒照射車廂內部，檢視有否其他可疑物品。涉案男子一度被押至附近地舖鐵閘前問話，影片至此結束。

消防處回覆查詢時表示，與警務處人員於同日行動中，在明倫街搗破一個由私家車改裝而成的流動非法加油站，檢獲約600公升汽油。涉案男子涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，處方將提出檢控。

根據《應課稅品條例》，任何人處理、售賣或購買未完稅燃油均屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬元及監禁2年，涉案車輛亦可能被充公。

此外，《消防（消除火警危險）規例》第19條訂明，任何人如為向汽車轉注受管制物質而在處所內管有或控制該等物質，即屬犯罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

