撞車黨｜警審視30宗涉新型碰瓷黨個案 最高索償金額達$80萬 暫無人被捕

「撞車黨」向輕微行車意外的司機索取天價賠償個案越揭越多，引起全城關注。警方今日（27日）聯同香港保險業聯會召開記者會，指正審視30宗案件，全部於2023至2024年後發生，其中最高索債金額達80萬元。由於民事索償的案件牽涉多個界別，包括保險業界、醫療界及法律業界，現正進行分析，暫時未有人被捕。

警方近日留意到有傳媒報道，早前亦接獲相關機構轉介及5名市民報案，指本港出現新型碰瓷黨，在交通意外中有輕微碰撞或無碰撞下，於案件調查完結一段長時間後，突然被涉案車輛的司機或乘客提出民事索償，包括相關相關律師費用、醫療開支、收入損失、汽車維修及雜費，每宗案件涉及數十萬元。

警務處商業罪案調查科警司馮培基（右）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲（左）會見傳媒。曾志恒攝

警：暫時未有人被捕

警方高度關注事件，上周五（23日）與保險業界的代表會面，了解有關情況。商罪科隨即接手調查保險業界轉介的個案及市民報案，亦主動聯絡被索償人士。由於民事索償的案件牽涉多個界別，包括保險業界、醫療界及法律業界，現正進行分析，暫時未有人被捕。

警務處商業罪案調查科警司馮培基表示，目前警方正審視30宗案件，全部於2023至2024年後發生，其中最高索債金額達80萬元。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲指上周已與警方開會討論案情，呼籲司機及車主保護自己，如沒有直接發生交通意外而亦被人索償，在收到警方報案通知及告票，或第三者索償，應立即通知保險公司，「即使你覺得自己無任何過失，情況好輕微無任何損傷，都通知保險公司備案，可以將個案交畀保險公司專人跟進」。她又提醒車主千萬不要因小失大。

