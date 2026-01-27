撞車黨｜警審視30宗涉新型碰瓷黨個案 最高索償金額達$80萬 暫無人被捕
更新時間：20:31 2026-01-27 HKT
「撞車黨」向輕微行車意外的司機索取天價賠償個案越揭越多，引起全城關注。警方今日（27日）聯同香港保險業聯會召開記者會，指正審視30宗案件，全部於2023至2024年後發生，其中最高索債金額達80萬元。由於民事索償的案件牽涉多個界別，包括保險業界、醫療界及法律業界，現正進行分析，暫時未有人被捕。
警方近日留意到有傳媒報道，早前亦接獲相關機構轉介及5名市民報案，指本港出現新型碰瓷黨，在交通意外中有輕微碰撞或無碰撞下，於案件調查完結一段長時間後，突然被涉案車輛的司機或乘客提出民事索償，包括相關相關律師費用、醫療開支、收入損失、汽車維修及雜費，每宗案件涉及數十萬元。
警：暫時未有人被捕
警方高度關注事件，上周五（23日）與保險業界的代表會面，了解有關情況。商罪科隨即接手調查保險業界轉介的個案及市民報案，亦主動聯絡被索償人士。由於民事索償的案件牽涉多個界別，包括保險業界、醫療界及法律業界，現正進行分析，暫時未有人被捕。
警務處商業罪案調查科警司馮培基表示，目前警方正審視30宗案件，全部於2023至2024年後發生，其中最高索債金額達80萬元。
香港保險業聯會行政總監劉佩玲指上周已與警方開會討論案情，呼籲司機及車主保護自己，如沒有直接發生交通意外而亦被人索償，在收到警方報案通知及告票，或第三者索償，應立即通知保險公司，「即使你覺得自己無任何過失，情況好輕微無任何損傷，都通知保險公司備案，可以將個案交畀保險公司專人跟進」。她又提醒車主千萬不要因小失大。
之前多名苦主向《東張西望》現身舉報：
|苦主
|日期
|過程
|索償金額
|John
|7/2023
|駕駛私家車在迴旋處溜前，撞到前面一輛寶馬私家車，對了聲稱受了傷，John不小心駕駛罪名成立，2024年8月，收到對方律師信。
|50.54萬
|張先生
|5/2024
|荃灣街市買餸，倒車時與一輛白色Tesla電動車輕微相撞。
|61.73萬
|陳小姐
|5/2024
|駕駛私家車駛經觀塘道近創紀之城時進行切線，7月收到對方的律師信。
|約61 萬
|蔡先生
|10/2024
|駕車到港島，因不熟路切了白線，其後收到交通部信件，指違例駕駛罰款450元，其後再收到對方的律師信。
|數萬元
|伍先生
|10/2024
|當時伍先生還是P牌，切線時沒留意後面有車駛至，後車急煞，其後被判不小心駕駛，2025年9月，收到對方的律師信。
|
80萬
|許小姐
|2024
|在跑馬地駕車時，與前方掛學牌的車輛發生輕微碰撞，詎料事後被對方教車師傅和學神索賠。
|90萬
