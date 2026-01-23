東張西望｜專屈賠償「撞車黨」肆虐 輕微碰撞遭天價索償 多名車主淪為「行走的豬肉」被宰

本港再現無良撞車「索償黨」玩殘司機！《東張西望》日前披露一宗輕微交通意外，演變成「天價」索償事件，一石激起千層浪，接連再有多名苦主現身舉報，部分甚至沒有與汽車碰撞，已被人出律師信索償，動輒數萬至80萬元不等。最離奇的是，索償人的多封律師信均來自同一律師行，同一醫生，惹人質疑有詐騙集團有預謀「屈賠償」，目前至少五名司機中伏。有苦主慨嘆有人利用法律漏洞「搵錢」，司機猶如「行走的豬肉」，任人魚肉。據悉，有苦主計劃集體向警方求助。

苦主張先生表示，2024年5月，駕車往荃灣街市買菜，倒車停車時，被後車響號警告，他落車查看，後面電動車司機指撞到他的車輛，張仔細一看，見對方車牌底有輕微損毀。

雙方未能就賠償金額達成共識，報警備案，在法庭上，張承認不小心駕駛，扣了3分，罰款1000元。他以為事件就此告一段落，豈料收到對方律師信索償。司機本人索償43萬，身邊太太索償18萬元。

對方聲稱事故後不能返工3個月，連同賠償強積金等，兩夫婦共索償逾61萬，最終由保險公司賠償。張直斥對方離譜，獅子開大口，又質疑為何有醫生可替對方批出三個月病假。

另一苦主伍先生被人無故索償的金額更為驚人，合共80萬元。他憶述，2024年10月，當時仍是P牌司機，一次駕駛中切線時，聽到後車響咹，他於是停車，後車也急煞車。

他從側鏡看到沒有撞車，於是開車離開，兩星期後，他收到警方來電要求去落口供。2025年3月，他上庭被判不小心駕駛，罰款1500元，並扣5分。

至2025年9月，伍收到律師信，內容指他沒留意後車，切線令後車急煞，導致對方車上一家四口受傷，要求賠償損失。伍先生立即通知保險公司，保險公司幫他計算，估計賠償額或達80萬元，伍慨嘆司機猶如「行走的豬肉」，任人魚肉。

另一苦主陳小姐亦有類似遭遇，2024年5月3日晚上，陳小姐駕駛私家車駛經觀塘道近創紀之城時進行切線。她憶述當時由第一線切往第三線期間，曾聽到後方傳來喇叭聲，當時透過後視鏡觀察並未異常，亦不察有何碰撞發生。

兩星期後，她收到警方通知，指其涉嫌不小心駕駛，法庭裁定她不小心駕駛罪成，罰款 1,000 元。官司完結，噩夢才正式開始，2025年7月，陳突然收到對方的律師信，兩名傷者分別索償約23萬及39萬港元，對方聲稱事故導致左右兩邊膊頭受傷，請了長達44天的病假。陳極感震驚，質疑有人有預謀地利用法律漏洞「搵錢」。

事件成網上熱話，有網民更形容幾單案件都是等警方檢控後才出手索賠，令事主受壓，懷疑有借警方過橋之嫌。

《東張西望》深入調查後，多宗舉報的事件如出一轍，同樣發生於2024年，同樣事隔近一年對方才寄律師信來索償，連索償項目都大同小異，並發現索償方全部僱用同一個林姓律師行作追討，索償者看醫生都不謀而合，四宗個案中，都是看謝姓醫生。《東張西望》致電涉事律師行及醫生查詢，均沒人回應。