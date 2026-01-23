撞車黨屈賠償｜保險業：司機遇上索償 交由保險公司處理

撞車「索償黨」疑串謀醫生和律師屈賠償，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄對《星島頭條》表示，司機遇上意外，應第一時間報警，第二是通知保險公司，如未曾發生碰撞意外，事隔一年半載遭人追討索償，亦要通知保險公司。

羅少雄認為，司機遇上索償問題，應通知保險公司代為處理。資料圖片

他表示，事件中對方索償金額太高，但因對方透過律師行，才作出高索賠要求，但反過來，保險公司也會找專業律師去核查數目，是否合理合情。「我們做保險的，每日處理不少索償，知道索償金額，(案中)其中一個案相隔五十米距離煞車，會造成扭傷，確實匪夷所思」。

他指出，蠱惑司機聯絡無良律師串謀屈賠償由來已久，保險公司也會就個別可疑個案主動徹查，多次揭穿索償個案詐騙成份，還苦主一個公道。

執業大律師陸偉雄表示，苦主若遇上類似個案，應該報警，讓警方調查事件是否涉及詐騙，苦主不應啞忍。

陸偉雄認為苦主應該報警。資料圖片