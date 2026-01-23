撞車黨屈賠償｜保險業：司機遇上索償 交由保險公司處理
更新時間：18:41 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:41 2026-01-23 HKT
撞車「索償黨」疑串謀醫生和律師屈賠償，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄對《星島頭條》表示，司機遇上意外，應第一時間報警，第二是通知保險公司，如未曾發生碰撞意外，事隔一年半載遭人追討索償，亦要通知保險公司。
他表示，事件中對方索償金額太高，但因對方透過律師行，才作出高索賠要求，但反過來，保險公司也會找專業律師去核查數目，是否合理合情。「我們做保險的，每日處理不少索償，知道索償金額，(案中)其中一個案相隔五十米距離煞車，會造成扭傷，確實匪夷所思」。
相關新聞：東張西望｜專屈賠償「撞車黨」肆虐 輕微碰撞遭天價索償 多名車主淪為「行走的豬肉」被宰
他指出，蠱惑司機聯絡無良律師串謀屈賠償由來已久，保險公司也會就個別可疑個案主動徹查，多次揭穿索償個案詐騙成份，還苦主一個公道。
執業大律師陸偉雄表示，苦主若遇上類似個案，應該報警，讓警方調查事件是否涉及詐騙，苦主不應啞忍。
