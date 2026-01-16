屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診

屯門市廣場警員開槍案，姓裴（34歲）越南裔男子超市奪刀襲擊途人，最終命喪槍下。據悉，死者不單案底纍纍，且濫藥多年，患上精神病逾十年，有反社會行為症狀，他原本於本月8日覆診，但沒有出現，疑精神病發釀成悲劇。

裴男有黑社會背景，曾有有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底。消息稱，他有濫藥病史，疑濫藥造成思覺失調及反社會行為，2016年，他因情緒失控企圖跳樓，驚動救援人員到場，最終被救下，送院治理，證實患有精神病。

兩週前，裴男在朋友介紹下，寄住屯門大興邨一名自稱「泰仔」男子單位，泰仔直指死者有吸食太空油不良嗜好。

警方昨晚亦表示，死者有黑社會背景及案底，身上有毒品，不排除犯案當時受毒品影響，正向家人進一步了解其精神狀況。

