Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門開槍｜死者濫藥患精神病十年 有反社會行為症狀 最近拒絕覆診

突發
更新時間：14:50 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:50 2026-01-16 HKT

屯門市廣場警員開槍案，姓裴（34歲）越南裔男子超市奪刀襲擊途人，最終命喪槍下。據悉，死者不單案底纍纍，且濫藥多年，患上精神病逾十年，有反社會行為症狀，他原本於本月8日覆診，但沒有出現，疑精神病發釀成悲劇。

裴男有黑社會背景，曾有有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底。消息稱，他有濫藥病史，疑濫藥造成思覺失調及反社會行為，2016年，他因情緒失控企圖跳樓，驚動救援人員到場，最終被救下，送院治理，證實患有精神病。

兩週前，裴男在朋友介紹下，寄住屯門大興邨一名自稱「泰仔」男子單位，泰仔直指死者有吸食太空油不良嗜好。

警方昨晚亦表示，死者有黑社會背景及案底，身上有毒品，不排除犯案當時受毒品影響，正向家人進一步了解其精神狀況。

相關報道：屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則

相關報道：屯門開槍．有片｜疑犯詭異潛入DONKI廚房取刀 無視職員一臉木然離開

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
5小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
4小時前
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
6小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
18小時前
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
影視圈
6小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
23小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
8小時前