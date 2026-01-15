專業師博石油氣安裝教學〡分辨GU標誌爐具保命 市民絕不能擅自安裝爐具

石油氣爐具安全｜土瓜灣發生石油氣罐爆炸意外，令大眾再次關注家居氣體使用安全及爐具保養問題。下文為您精心整理石油氣爐具安全使用指南，即睇GU標誌辨識、肥皂泡測試方法及氣體洩漏緊急處理！

土瓜灣北帝街劏房石油氣罐爆炸意外，戶主跳窗驚險逃生，墮街傷重命危。事件引起社會關注石油氣爐具的安全使用，觀塘江興行註冊氣體裝置技工楊師傳強調，市民絕不能擅自安裝爐具，必須購買有GU標誌的爐具，找合資格的技工安裝，否則胡亂安裝，等同玩命。

楊師傅對《星島頭條》記者示範安全使用石油氣爐具的方法，他開宗明義重申，不建議從其他地區購買爐具，絕不能擅自安裝：「因為外地買番嚟的爐具，唔經過香港檢測，咁樣好危險。」

他表示，購買爐具無論單頭或雙頭，必須附有「GU」標誌，如果沒有相關標誌，他絕對不會替客人安裝。技工上門安裝爐具，一定會作出詳細測試，爐具裝上接駁石油氣罐的膠喉後，會用磅錶測驗接駁有否出問題，每條膠喉一般使用期限三年，有些公司會提醒用戶到期更換。

楊又說，若果磅錶顯示沒問題，就到檢查安全氣閥正常與否，開啟八秒左右，爐具會砰一聲，代表沒有問題。為確保兩個接駁位沒有漏氣，會用肥皂泡測試，倘有漏氣會冒出泡沫。

他解釋，安全氣閥本身有截氣功能，防水防風，避免煲湯滾瀉或被風吹熄，氣體不斷洩漏。使用石油氣時，最重要是打開窗通風，若發現爐具漏氣，第一時間關閉安全氣閥。

案發在本月12日晚約6時48分，北帝街43至45號近新山道一座唐樓，一個低層單位發生爆炸，42歲姓黃男住戶隨後墮樓，他全身多處燒傷，清醒被送到伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。