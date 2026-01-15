Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專業師博石油氣安裝教學〡分辨GU標誌爐具保命 市民絕不能擅自安裝爐具

突發
更新時間：17:20 2026-01-15 HKT
發佈時間：17:20 2026-01-15 HKT

石油氣爐具安全｜土瓜灣發生石油氣罐爆炸意外，令大眾再次關注家居氣體使用安全及爐具保養問題。下文為您精心整理石油氣爐具安全使用指南，即睇GU標誌辨識、肥皂泡測試方法及氣體洩漏緊急處理！

土瓜灣北帝街劏房石油氣罐爆炸意外，戶主跳窗驚險逃生，墮街傷重命危。事件引起社會關注石油氣爐具的安全使用，觀塘江興行註冊氣體裝置技工楊師傳強調，市民絕不能擅自安裝爐具，必須購買有GU標誌的爐具，找合資格的技工安裝，否則胡亂安裝，等同玩命。

相關新聞： 土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響-男子墮樓燒傷送院-窗框被炸飛變形 | 星島頭條

石油氣安裝步驟〡嚴禁擅自安裝外地爐具 須聘用註冊氣體裝置技工

楊師傅對《星島頭條》記者示範安全使用石油氣爐具的方法，他開宗明義重申，不建議從其他地區購買爐具，絕不能擅自安裝：「因為外地買番嚟的爐具，唔經過香港檢測，咁樣好危險。」

選購爐具認明GU標誌 善用肥皂泡測試防漏氣

他表示，購買爐具無論單頭或雙頭，必須附有「GU」標誌，如果沒有相關標誌，他絕對不會替客人安裝。技工上門安裝爐具，一定會作出詳細測試，爐具裝上接駁石油氣罐的膠喉後，會用磅錶測驗接駁有否出問題，每條膠喉一般使用期限三年，有些公司會提醒用戶到期更換。

楊又說，若果磅錶顯示沒問題，就到檢查安全氣閥正常與否，開啟八秒左右，爐具會砰一聲，代表沒有問題。為確保兩個接駁位沒有漏氣，會用肥皂泡測試，倘有漏氣會冒出泡沫。

安全氣閥具截氣功能 遇洩漏首要開窗通風

他解釋，安全氣閥本身有截氣功能，防水防風，避免煲湯滾瀉或被風吹熄，氣體不斷洩漏。使用石油氣時，最重要是打開窗通風，若發現爐具漏氣，第一時間關閉安全氣閥。

相關新聞：土瓜灣爆炸｜單位首曝光一片凌亂 事主更換石油氣爐罐不當吸煙惹禍

土瓜灣北帝街爆炸回顧 疑更換石油氣罐程序出錯

案發在本月12日晚約6時48分，北帝街43至45號近新山道一座唐樓，一個低層單位發生爆炸，42歲姓黃男住戶隨後墮樓，他全身多處燒傷，清醒被送到伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
1小時前