土瓜灣爆炸｜單位首曝光一片凌亂 事主更換石油氣爐罐不當吸煙惹禍

土瓜灣北帝街43至45號唐二樓一劏房單位，昨日（1月12日）下午6時許發生爆炸，調查人員發現單位內石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸，42歲姓黃男住客由單位墮下，全身多處燒傷送院，現時情況危殆。今（13日）早上《星島頭條網》重返肇事單位，單位大門半開，被鐵鏈綁起，單位內疑受爆炸影響，一片凌亂，約80呎的劏房，僅有張小枱凳，一張有床褥連櫃桶的睡床，床褥有燒焦痕跡，雜物露出櫃桶外，地下有碎片，但牆身未見熏黑，仍然乾淨，但窗戶已整塊飛脫。警方初步調查顯示，傷者更換石油氣爐罐但安裝不當，其後事主吸煙導致爆炸。

記者所見，劏房其他單位無人應門，二樓同層男鄰居表示與傷者不認識，大廈沒有煤氣設施，只用石油氣，事發時沒有嗅到石油氣氣味。

警方指，12日晚上6時49分接獲多人報案，指九龍城北帝街43至45號一單位傳出巨響，懷疑發生爆炸，並懷疑一名男子從高處墮下。人員接報到場，消防將火救熄。人員發現男子倒臥在大廈對開，全身多處燒傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信該單位一喉管內的氣體洩漏引致爆炸。

機電工程署回覆查詢時表示，12日晚上約7時15分接獲消防處通報，已隨即派員前往現場進行調查。經初步調查發現，涉事單位內有一瓶瓶裝石油氣和一台石油氣煮食爐，懷疑事故發生時是由於石油氣瓶的接駁軟喉被拔除，導致氣體洩漏，隨後釋出的石油氣被點燃而引發了此次事故。

經由註冊氣體裝置技工進行現場初步檢查和測試，確認氣體煮食爐、接駁軟喉及石油氣瓶均處於結構完整的狀態，並未發現任何漏氣的情況。同時，氣體煮食爐的型號亦已獲得批准。署方已將相關的石油氣裝置帶回進行進一步調查和檢驗。消防處和警務處亦會繼續調查事件起因。