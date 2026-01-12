Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

帶客睇樓險闖民居｜美聯：已聯絡事主了解 如有違規情況會嚴肅處理並作出懲處

突發
更新時間：01:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：01:00 2026-01-12 HKT

有市民早前在社交平台Threads上載片段，指她租屋後突遭地產代理帶客人上門「睇樓」，對方手持鎖匙開門入屋，惟事主當時屋內鎖了安全鎖，對方才未能成功入屋，事後她向地產代理監管局（EAA）投訴。

 相關新聞：女子租屋後遇地產代理攜匙帶客「睇樓」 險入屋擅闖民居 網民：向EAA投訴

美聯發言人表示，美聯物業高度重視是次事件，已主動聯絡事主了解情況，並即時作出適切處理。美聯物業就視察物業有既定的程序及指引，絕不容許任何違反法規的行為。如發現員工有違規情況，會嚴肅處理並作出相應懲處。

相關新聞：女子租屋後遇地產代理攜匙帶客「睇樓」 險入屋擅闖民居 網民：向EAA投訴

