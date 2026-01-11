Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女子租屋後遇地產代理攜匙帶客「睇樓」 險入屋擅闖民居 網民：向EAA投訴

更新時間：09:55 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:55 2026-01-11 HKT

社交平台Threads有女網友發帖並上載影片，分享她租屋後突然遭地產代理帶客人上門「睇樓」的驚險經歷，其間對方手持鎖匙差點自行開門入屋，幸她當時屋內鎖了安全鎖，對方才不得要領。女事主質疑涉事地產代理有擅闖民居之嫌，網民則認為「租樓第一時間換鎖是常識」，又着女事主可向地產代理監管局（EAA）投訴。

女事主於周六（10日）晚上在Threads發文，以「擅闖民居」為題，直指「Cls 咩世界 我已經租咗單位 agent話比返晒鎖匙 但今日我瞓瞓吓覺 有人想衝入埋」。從她上載的相關影片所見，事發於周六早上約11時53分，一名地產代理男職員帶同一男一女客人上門「睇樓」，其間男職員在涉事樓層向客人介紹：「呢度一層6個單位，咁ABCD就向前行，咁就EF就向返後行嘅。」之後男職員則手持鎖匙走到女事主的單位門外，用鎖匙嘗試開門並一度按下門鐘掣，當他再用鎖匙開門時，赫然發現單位鎖了安全鎖，於是站在門外等候。

事發時女事主指她正在家中睡覺，講述：「我瞓瞓吓覺 有人想衝入埋 先比佢個鎖匙聲嚇醒 然後又㩒鐘 莫名其妙」。女事主又指事後翻看門外鏡頭拍攝的片段，才知「原來佢（職員）已經開咗我對門」。她大呼好彩「鎖咗個安全鎖」，才不致遭人闖入單位，又引述事後向涉事對方交涉，對方擬「賠返三張$100百佳券就想了事」。

女網友在Threads發帖並上載影片，分享她租屋後突然遭地產代理帶客人上門「睇樓」的驚險經歷。Threads截圖
女網友在Threads發帖並上載影片，分享她租屋後突然遭地產代理帶客人上門「睇樓」的驚險經歷。Threads截圖

網民對事件議論紛紛，留言形容事件「好癲」、「Cls嚇L死，之後都有陰影，點有安全感」。有網友稱曾經遇上類似遭遇，又質疑「會唔會業主冇通知佢封盤」。亦有網友直指「我以為租樓換鎖係常識」、「租樓第一時間換鎖是常識」，建議女事主「應該報警」、「可以報地產代理監管局EAA」。

