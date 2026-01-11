帶客睇樓險闖民居｜業主震驚地產代理有鎖匙 稱簽約後已收回 促解釋交代

一名女網友在社交平台Threads發文指她早前租屋後，在昨日（10日）早上睡夢期間，突然遭地產代理帶客人上門，到其單位用鎖匙開門「睇樓」，幸當時屋內鎖了安全鎖，才將對方拒諸門外，不致被陌生人闖入。事件惹來網民熱議並繼續發酵，一名自稱該單位業主的網民亦「接力」發文，炮轟涉事地產代理違反行業操守，直指他曾委託兩家代理出租單位，並在成功出租單位後已向兩家代理收回單位鎖匙，質疑事件中地產代理「竟然有未銷毀嘅鎖匙」，認為「完全唔能夠接受」，要求有關公司作出交代。

自稱涉事單位業主的網民於今日（11日）下午在Threads發文，講述他當初放租有關單位時，只是委託了兩家地產代理負責，「每間只係交低咗一條鎖匙」，最後亦由其中一家代理幫他租出單位。當簽完臨時租約之後，他已即時通知另一家地產代理，表示單位已租出，「請唔好再安排睇樓」；同時他在與租客簽訂正式租約當日，亦「已經向兩間代理收返哂所有交低嘅鎖匙」。

該名業主續稱，當收到涉事女租客通知，其寓所被無故開門後，他認為事情違反行業操守，經追查後揭發帶人「睇樓」的地產代理職員，竟然來自替他成功出租單位的同一間地產代理公司，批評做法「荒謬」，「而且竟然有未銷毀嘅鎖匙，我覺得完全唔能夠接受！」他強調事件嚴重影響他與租客之間的關係，感到「完全不被尊重及憤怒」，亦對涉事地產代理的信任「一掃而空」。他反問：「點解間公司會犯咁低級嘅錯誤？」並要求對方給予合理解釋。

有網民看畢業主的帖文，質疑會否是地產代理自行另配鎖匙，留言質問：「你問佢拎返鎖匙。佢仲有鎖匙，即係客人擺低嘅鎖匙地產會配多一套？有冇得你同意，會唔會係成個行業嘅問題？」

事發於昨日早上約11時53分，女事主以「擅闖民居」為題在Threads發文，直指「Cls 咩世界 我已經租咗單位 agent話比返晒鎖匙 但今日我瞓瞓吓覺 有人想衝入埋」。從她上載的相關影片所見，一名地產代理男職員帶同一男一女客人上門「睇樓」，其間男職員在涉事樓層向客人介紹：「呢度一層6個單位，咁ABCD就向前行，咁就EF就向返後行嘅。」之後男職員則手持鎖匙走到女事主的單位門外，用鎖匙嘗試開門並一度按下門鐘掣，當他再用鎖匙開門時，赫然發現單位鎖了安全鎖，於是站在門外等候。

網民對事件議論紛紛，留言形容事件「好癲」、「Cls嚇L死，之後都有陰影，點有安全感」。有網友稱曾經遇上類似遭遇，又質疑「會唔會業主冇通知佢封盤」。亦有網友直指「我以為租樓換鎖係常識」、「租樓第一時間換鎖是常識」，建議女事主「應該報警」、「可以報地產代理監管局EAA」。