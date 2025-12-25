上環10億日圓劫案│再多兩男落網包括招募人 涉串謀行劫周五提堂 累計17人被捕

警方調查上環10億日圓劫案再有進展，港島總區重案組經深入調查後，於本周二（ 23日）在元朗及屯門區以涉嫌「串謀行劫」，再拘捕兩名分別為28歲及36歲的本地男子。消息稱，其中36歲被捕男子涉招募其他犯罪成員，兩人已被暫控各一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。同案累計至今已有17人落網。

案發於本月18日早上約9許，兩名經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司職員，前往上環永樂街一間找換店兌換一筆市值約10億的日圓（折合約5,000萬港元）。當兩人到永樂街33號對開時，突然一輛七人車駛至，3名匪徒落車，其中1人持有一把約20厘米長的牛肉刀。匪徒指嚇兩名職員，搶走4個裝錢的旅行篋，然後登上賊車逃離現場。

受害人即時報案，並無受傷，案件交由港島總區重案組接手調查。警方發現賊人離開現場時，在附近將4個旅行篋轉移到另一部七人車，而另一批賊人於是將賊車棄置於附近的蘇杭街。警方於案發現場附近起回第一輛涉案車輛，並在車內檢獲一把賊人用過的牛肉刀、一些用過的口罩及飲品。其後警方在新界區起回另一輛接應車輛。

上環10億日圓劫案當日情況：

警方經翻查大量閉路電視片段調查，於較早前已先後拘捕涉嫌「串謀行劫」的11男4女，包括案中主腦及當日落手的所有匪徒，全部為本地人；他們主要報稱無業，亦有人任職地盤散工，部分人有黑社會背景。其中7名被捕人（6男1女）已被控串謀搶劫罪，暫無須答辯，控方申請將案件押後至明年3月17日再訊。警方目前正積極追查巨額失款下落。

