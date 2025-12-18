上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒

上環發生巨額劫案，今晨(18日)9時06分，兩名找換店職員手持4個共載有十億日圓(折算約5千萬港元)的行李篋，到皇后大道中181號新紀元廣場對面下車時，突有3名可疑男子走近，其中2人手持開山刀聲稱打劫，3名匪徒強搶走4個篋後，登上一部接應七人私家車逃離現場。受害人立即報警求助，警員馳至在附近兜截兇徒，未幾在上環港鐡站D出口外，拘捕一個手持大量日圓篋的內地男子，帶署扣查。

警方稍後在蘇杭街138號路旁發現一輛可疑私家車，該車身有輕微損毀痕跡。不排除劫匪駕車至上址時，3刀匪與接應司機棄車而逃。被捕的43歲姓叢男子，持雙程證來港，警方正追查其來目的，以及追緝其同餘在逃劫匪。案件由港島總區重案組1B隊跟進。

現場消息稱，案中39歲受害人是永樂街一間找換店的職員，而該批被搶10億日圓是屬於另一擁有人的，事主經營外貿生意，賺取日圓並兌換成其他貨幣賺取差價，其生意已經營多年，以往沒有發生過搶劫事件。事發前找換店職員與其51歲司機，分4個篋盛載10億日圓現金，在新紀元廣場對開下車，打算到附近銀行將日圓兌換成港元。豈料當他們落車時即遇劫。