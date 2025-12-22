上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款

上周四（18日）上環發生巨額劫案，兩名經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司職員，手持4個共載有10億日圓（折算約5,000萬港元）的行李篋，前往永樂街一間找換店兌換巨款，其間被3名劫匪持刀欄途截劫，搶走4個行李篋；匪徒登上接應七人車逃去。警方到場兜截，在上環港鐵站D出口外拘捕一名持雙程證的內地男子，並在附近發現涉案七人車；經連日調查，至今共拘捕15名涉嫌「串謀行劫」人士，包括案中主腦及當日落手的所有匪徒，惟巨額失款仍未起回。

被捕的15人包括11男4女（年齡由20歲到69歲），除了案發當日被捕的內地男，其餘人士全部為本地人，部分人有黑社會背景。被捕人士主要報稱無業，亦有人任職地盤散工。其中7人（6男1女）已被起訴，罪名為串謀行劫。

港島總區刑事部（行動）警司冼國明及總區重案組第一隊總督察文智陽，於今早在記者會交代案件。警方指出，調查顯示涉案的搶劫團伙經過精心策劃及一定兇暴性，賊人在兩名職員被劫前，已經在附近進行埋伏。當兩名職員出現，賊人隨即將私家車駛前，然後落車搶去行李篋，手法相當熟練及快捷；整個過程約在30秒內完成，之後乘坐賊車逃離現場。

警方續稱，行劫的匪徒離開案發現場不久，即與另一架接應車輛會合，分別有另外兩名賊人協助將相關行李篋移至車上。過程中賊人的合作性相當高，並於很短時間內已將相關行李篋「過車」，其後該兩架賊車迅速逃離現場；可見整件案件中，匪徒有明確及仔細的分工，包括踩線、現場落手犯案，以及逃離現場等安排。

案發於本月18日早上約9許，兩名經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司職員，前往上環永樂街一間找換店兌換一筆大額日圓，市值10億的日圓，折合約5,000萬港元。當兩人到永樂街33號對開時，突然一輛七人車駛至，3名匪徒落車，其中1人持有一把約20厘米長的牛肉刀。匪徒指嚇兩名職員，搶走4個裝錢的旅行篋，然後登上賊車逃離現場。

受害人即時報案，並無受傷，案件交由港島總區重案組接手調查。警方發現賊人離開現場時，在附近將4個旅行篋轉移到另一部七人車，而另一批賊人於是將賊車棄置於附近的蘇杭街。警方經連日調查，翻查大量閉路電視片段，已拘捕當日牽涉劫案的所有匪徒以及涉案的相關人士，至今共拘捕15名人士。

警方亦於案發現場附近起回第一輛涉案車輛，並在車內檢獲一把賊人用過的牛肉刀、一些用過的口罩及飲品。其後警方在新界區起回另一輛接應車輛，但車內並無相關證物。另外，針對於現場犯案並已被捕的匪徒，警方亦已檢獲相關證物，包括案發時匪徒所穿衣着。警方目前正積極調查涉款下落。

上環10億日圓劫案當日情況：