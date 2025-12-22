上環10億日圓劫案│7男女同被控串謀搶劫罪 還押3.17再訊
更新時間：17:19 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:19 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:19 2025-12-22 HKT
上周四（18日）上環發生巨額劫案，手持10億日圓的兩名事主疑在前往找換店的路上，遭多名劫匪中途截劫。案件今早在東區裁判法院首次提堂，涉案6男1女被控串謀搶劫罪，暫無須答辯。控方申請將案件押後至明年3月17日再訊，待警方進一步調查，獲裁判官鄭潤聰批准，期間7名被告須還押候訊。
7名被告依次為54歲無業蔡向仁、32歲裝修工人李嘉豪、30歲裝修工人鄭啓行、37歲無業馬璟康、37歲裝修工人陳少育、40歲無業魏相秉及53歲無業賀倩茜，同被控串謀搶劫罪。控罪指各被告於2025年12月18日在香港一同串謀犯搶劫罪。
案件編號：ESCC3222/2025
本報記者
