大埔宏福苑五級火｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕

大埔宏福苑五級大火，造成逾百人死傷，大批居民痛失家園，有逾千市民到場獻花悼念。截至周二（12月2日），大火造成156人死亡，包括一名殉職消防員，另有約30人失去聯絡；至於傷者則有79人，包括經治療後均已出院的12名消防員。

警方又指，增至15人涉誤殺被捕，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司相關人士；當中11人同時被廉政公署拘捕。民政事務處表示，明日及後日（12月3及4日）會安排宏志閣住戶回家一次，逗留約90分鐘，以取回重要物件。宏志閣是宏福苑8座大廈中，唯一未被波及的大廈。

2025年12月2日情況：

【17：20】警方今日宣布，就大埔宏福苑火災，特設10條熱線電話，以收集相關的影片或相片。警方表示截至下午4時半，已接獲9人來電。

【17：15】警方表示樓宇完成搜索後，會將搜索範圍擴展至外圍，例如確定倒塌棚架下方是否有遺體或重要證物等，目前仍保守估計3星期內完場所有調查工作。警方又稱留意到網上流傳遺體照片，呼籲市民切勿保存，以保護死者尊嚴，警方亦會主動聯絡相關平台要求刪除。

大埔宏福苑五級火情況（截至16:00 - 2/12/2025）

死者 156人（包括1消防員） 傷者 79人（包括12消防員） 失蹤個案 約30人 工程相關被捕人 警拘15人，涉誤殺；當中11人同時被廉署拘捕。 包括工程大判、工程顧問公司、搭棚二判及外牆工程二判等相關人 起火大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 當局動員 2311名消防救護，309架次消防車輛，約600名警方DVIU人員

【17：12】警方已以涉嫌誤殺罪名拘捕15人（14男1女，40至77歲），包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司等相關人士。部份已獲准保釋，部份正被扣查，不排除更多人被捕。據了解，當中被捕10男1女同時被廉政公署拘捕。

【17：09】民政事務總署表示，明日及後日（12月3及4日）會安排宏志閣住戶回家一次，逗留約90分鐘，以取回重要物件。宏志閣是宏福苑8座大廈中，唯一未被波及的大廈。

【17：06】警方拘捕一名內地女子，相信為傀儡戶口持有人，與火警相關騙案有關。

【17：03】截至今日（12月2日）下午4時，增至156死，當中29具遺體有待辨認；另外相信仍有約30人失聯。

【17：01】警方表示，起火7座大廈中，已完成搜索其中5座；至於其餘兩座，最先起火的宏昌閣已完成四成搜索，宏新閣則完成九成。搜索行動今日下午1時因路祭暫停，以免家屬目睹遺體搬運工作，路祭完成後會盡快恢復。

【16：05】警方聯同民政事務總署及社會福利署，今日下午5時將就大埔宏福苑五級火警及一宗相關騙案，在廣福社區會堂對開會見傳媒。講者包括警方新界北總區指揮官林敏嫻、警方傷亡查詢中心主管曾淑賢、灣仔警區助理指揮官（刑事）林建達、 民政事務總署代表黎旨軒、社署大埔及北區福利專員馮曼瑜。

【15：45】勞工及福利局局長孫玉菡表示，火警至今確定10名外傭罹難，約30人仍失聯。當局會向每位離世傭工家庭發放80萬港元，傷者則獲5至10萬元。

【13:35】前區議員廖成利被警國安處邀請會面，據知與召開火災記者會有關，記者會臨時取消。

【13:00】宏福苑遇難者「頭七」，死者包括37歲殉職消防員何偉豪。何的家屬及一眾消防同袍，到災難現場進行路祭。

殉職消防員家屬及同袍路祭。蘇正謙攝

【10:00】行政長官李家超出席行政會議前見記者，他宣布就大埔宏福苑五級火，將成立由法官主持的獨立委員會，審視起火及迅速蔓延的原因及相關問題。至於12月7日的立法會選舉，將如期舉行。

【09:10】宏福苑五級火之中，8幢大廈有7幢起火焚毀。當局在過去2日已完成5幢大廈搜索行動，包括宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣；而最先起火的宏昌閣則完成四分一的搜索工作，另外宏新閣已完成四分三的搜索工作。周二早上，大批警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員進入宏昌閣繼續搜索。

大批警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員繼續搜索。

【03:00】工業傷亡權益會、印尼移工網絡（JBMI）、移工之家（Beranda Migran） 、回鄉印尼移工聯盟（KOPPMI）四個團體，以中文、英文、印尼文三語發聲明，強烈呼籲公眾保持警惕呼籲，不宜直接捐款予死者遺屬。

2025年12月1日情況：

【23:35】政府今日（12月1日）開始向大埔宏福苑火災死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉及18宗個案。此外，政府向四類人士發放特別補助金，包括傷者、工人、學生和外傭，金額介乎2萬元至5萬元不等。

【23:00】政府表示，即日起，5個的士車隊的部分的士會提供的士義載特別服務，主要免費接載有需要的居民往返大埔區內各個地方，詳情會載於政府設立的「大埔宏福苑支援服務」專題網站，網址: www.taipofire.gov.hk。

【22:52】警方晚上補充資料，指11月29至今日（12月1日）分別在旺角及北角再拘捕9男1女，涉嫌誤殺。該10名被捕人為相關維修工程顧問、棚架工程分判商及中間人，年齡介乎40至77歲，其中兩名均為46歲的被捕男女已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣留調查。警方早前已就此案拘捕3名男子，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺。他們已獲准保釋候查。新界北總區重案組繼續積極調查該宗案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電55660087與調查人員聯絡。

【22:00】大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用。而位於東昌街社區會堂的另一所臨時庇護中心，現已停止接收新的使用人士，但會繼續運作直至該中心的現有使用者遷往經安排的應急住宿。