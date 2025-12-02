大埔宏福苑五級火｜多個外傭及勞工組織呼籲 勿直接捐款予死者遺屬

大埔宏福苑五級大火，累計死亡人數增至151人，多人受傷，當中包括外籍家庭傭工。工業傷亡權益會、印尼移工網絡（JBMI）、移工之家（Beranda Migran） 、回鄉印尼移工聯盟（KOPPMI）四個團體，以中文、英文、印尼文三語發聲明，強烈呼籲公眾保持警惕呼籲，不宜直接捐款予死者遺屬。

聲明指，4個組織正在直接接觸宏福苑火災殉職外籍家務工之遺屬，將為死者之殯殮事宜及其遺屬之生活費提供支援。截至2025年12月1日，在跟進的個案總共有10個，當中9個為死亡個案，1個受傷。死亡個案全部經過殮房確認程序，或是僱主及家屬向親自確認。另外還有20個懷疑死、傷、失聯的個案正在進行事實查證。

聲明指，由於身份認證程序仍在進行中，一旦完成身份認證，就會盡快申請慈善基金並將款項匯款予遺屬。工業傷亡權益會指，將歇力支援遺屬，直至他們得到法定的僱員補償為止。

另外，公眾直接捐款對家屬可能構成危險。工權會指，假如公眾捐款在缺乏統籌、監管的情況下進行，可能會令家屬步入違法邊緣。而且，懷疑有可疑人士利用火災之名行騙，情況堪虞，不排除可能會有人利用家屬的證件行騙，從中獲利。