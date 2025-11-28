宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援

共有近2000個單位的大埔居屋宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今造成最少83人死亡，包括1名37歲消防員殉職，逾200人失聯。部分居民死裏逃生，但有不少人稱仍與家人失聯，有人趕赴現場在寒風中苦候消息，盼早日能尋回家人。

大埔宏福苑五級火最新情況（11月28日）

料深夜可完全手撲滅火勢 目前僅4個單位要滅火

【01:27】消防處副處長(行動)陳慶勇表示，預計(28日)早上9點前可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，至晚上完成滅火工作。陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。

【01:10】醫管局表示，截至(28日)零時，送院的82名傷者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。

【00:10】消防處表示，就11月26日大埔宏福苑五級火警，消防處的滅火救援工作仍然進行中。截至今日（11月28日）凌晨零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

死者 83人（包括1消防員） 傷者 逾70人（包括11消防員） 被捕人 3名男子（涉誤殺，52至68歲，工程公司兩董事及工程顧問） 涉案大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 出動消防員 逾1,250名（304架次消防車輛，98輛救護車）

宏福苑8幢大廈自去年7月起展開大維修，涵蓋外牆打鑿、換喉、石屎修葺及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過一年。事發時，宏昌閣外的保護網首先起火，其後現場傳出多下爆炸聲，火勢再蔓延至周邊6幢大廈，直到周四（27日）傍晚火勢始受控。

工程公司兩董事及一名工程顧問被捕

保安局局長鄧炳強及消防處處長楊恩健早前表示，消防人員在發現涉事大廈多個單位的玻璃窗貼上發泡膠板，每層電梯大堂窗外亦都被發泡膠封閉，極易燃燒並助長火勢擴散，而且保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準。警方拘捕涉事工程公司的兩名董事和一名工程顧問（52至68歲），他們因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕。

行政長官李家超一度到現場視察，指目前有500名居民入住臨時中心，民青局已物色1000個單位，包括青年宿舍及酒店，可入住約一至兩星期，後續則以過渡性房屋、房協專用安置單位為主，初步可提供1800個單位，並向每戶受影響居民派1萬元。另外，政府將舉辦悼念活動，所有政府主辦慶祝活動取消，官員減少出席不必要活動。

另外，當局於廣福邨社區會堂設辨認處，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人。有居民表示，進入會堂後，當局提供一批遺體照片，主要分為男、女兩批照片，各有30至40具遺體照片，每張照片下會寫明發現遺體時的資訊，例如樓層單位、遺體旁的個人財物等。職員事前會提醒他們事前有心理準備，部分遺體的照片或會令人不安，若在過程中感到不適，可隨時提出先休息再續，現場亦有多名紅十字會心理學在場提供情緒支援。

天價維修費達3.3億 住戶屢與法團爆爭拗

宏福苑於1983年入伙，由八座樓宇組成，提供1,984個單位，屋苑人口接近5,000人。屋苑早於2016年接獲政府強制驗樓法定通知，惟直至去年1月，時任業主立案法團才通過涉款共3.3億元的大型維修工程。根據方案，每戶業主需攤分15.6萬至18.2萬元，分6期供款。此舉當時引起大批業主不滿，質疑造價過高及招標過程透明度不足，加上曾見工人在竹棚吸煙，單位窗台亦發現煙頭，多次與法團爆發激烈爭拗。

翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商「宏業建築工程有限公司」通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。《星島頭條》記者到現場了解，見到宏福苑多個單位的窗戶均貼上白色的發泡膠板，大部份更已被燃燒，而保護網亦幾乎被燒毀，僅餘竹棚在外牆。

廉政公署今日（27日）成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。